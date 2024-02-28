Тетюхин-младший вошёл в символическую сборную Суперлиги

Серию поражений в чемпионате России по волейболу «Белогорье» прервало в середине января. «Львы» тогда обыграли «Газпром-Югру» в Сургуте. Отличились в той игре уже упомянутые Тетюхин и Аль Хачдади, набравшие 16 и 18 очков соответственно.