Тетюхин-младший вошёл в символическую сборную Суперлиги

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Доигровщик ВК «Белогорье» Павел Тетюхин вошёл в состав символической сборной 25-го тура мужской Суперлиги по волейболу. Игроков, которые вошли в состав, назвала Всероссийская федерация волейбола.
На днях стало известно, что белгородские «львы» одержали десятую победу подряд в Суперлиге. Белгородцы вышли на третье место, обойдя по количеству побед московское «Динамо». Лучшим бомбардиром игры стал Мохамед Аль Хачдади, набрав 24 очка. Павел Тетюхин принёс команде 15 очков, а Цзинъинь Чжан — 14 очков.
Серию поражений в чемпионате России по волейболу «Белогорье» прервало в середине января. «Львы» тогда обыграли «Газпром-Югру» в Сургуте. Отличились в той игре уже упомянутые Тетюхин и Аль Хачдади, набравшие 16 и 18 очков соответственно.