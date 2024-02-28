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Павел Тетюхин

Тетюхин-младший вошёл в символическую сборную Суперлиги

28 февраля 2024, 14:54
Фото: сборная России по волейболу ВК
Павел Тетюхин

Белгородец Павел Тетюхин попал в символическую сборную тура по волейболу

Стал известен состав символической сборной 25-го тура мужской Суперлиги по волейболу. В неё попал доигровщик ВК «Белогорье» Павел Тетюхин, пишет «Чемпионат.com».

Доигровщик ВК «Белогорье» Павел Тетюхин вошёл в состав символической сборной 25-го тура мужской Суперлиги по волейболу. Игроков, которые вошли в состав, назвала Всероссийская федерация волейбола.

На днях стало известно, что белгородские «львы» одержали десятую победу подряд в Суперлиге. Белгородцы вышли на третье место, обойдя по количеству побед московское «Динамо». Лучшим бомбардиром игры стал Мохамед Аль Хачдади, набрав 24 очка. Павел Тетюхин принёс команде 15 очков, а Цзинъинь Чжан — 14 очков.

Серию поражений в чемпионате России по волейболу «Белогорье» прервало в середине января. «Львы» тогда обыграли «Газпром-Югру» в Сургуте. Отличились в той игре уже упомянутые Тетюхин и Аль Хачдади, набравшие 16 и 18 очков соответственно.

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#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Павел Тетюхин#Белгород#Наталья Корявых
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