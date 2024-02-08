Напряжённый матч в Туле завершился победой белгородских «львов» над вице-чемпионом

Волейболисты «Белогорья» обыграли московский «Динамо»

«Белогорье» проиграло в двух сетах подряд, однако в остальных трёх сумело обыграть противника и завоевать победу, сообщили в пресс-службе клуба. Игру прокомментировал главный тренер «львов».