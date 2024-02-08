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Волейбол

Напряжённый матч в Туле завершился победой белгородских «львов» над вице-чемпионом

8 февраля 2024, 07:55
Фото: vk.com/belogorievolley
Волейбол

Волейболисты «Белогорья» обыграли московский «Динамо»

«Белогорье» проиграло в двух сетах подряд, однако в остальных трёх сумело обыграть противника и завоевать победу, сообщили в пресс-службе клуба. Игру прокомментировал главный тренер «львов».

Волейболисты «Белогорья» сыграли в Туле с московским «Динамо» и одержали победу. Матч закончился счётом 3:2: 25:23, 20:25, 25:27, 25:12, 15:13.

Лучшим бомбардиром игры в очередной раз стал Мохамед Аль Хачдади, набрав 24 очка. Отличились также Павел Тетюхин — 15 очков и Цзинъинь Чжан — 14 очков.

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков признался, что с сильной командой «Динамо» было сложно играть.

Я благодарен ребятам, что они смогли всё-таки перестоять этот момент, найти свою игру и в концовке вырвать победу. В четвёртой партии отодвинули соперника от сетки, ребятам стало проще играть, заблокировали много мячей и забили то, что должны были забить. Пятый сет для нас, надеюсь, был не лотерея, а сконцентрированная игра нашей команды, которая не опустила руки, не думала, что будет легко, а боролись и бились за каждый мяч и заслуженно победили.
Александр Волков
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