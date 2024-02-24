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Published Сегодня, 19:21

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

ВК «Белогорье» одержал десятую победу подряд

«Белогорье» бьёт рекорды: белгородские волейболисты продолжают удивлять Суперлигу

24 февраля 2024, 19:21
Фото: Группа «Белогорья» в ВК

ВК «Белогорье» одержал десятую победу подряд

Волейболисты из Белгорода обыграли в пяти сетах «Динамо» из Ленинградской области.

В этой игре «львам» пришлось постоянно отыгрываться. Хозяева выиграли первый и третий сеты, за «Белогорьем» остались вторая и четвёртая партии.

Всё решилось на тай-брейке, в котором сильнее были белгородцы со счётом 15:12.

Эта победа стала для «Белогорья» десятой подряд в Суперлиге. В том числе были повержены и три лидера чемпионата. «Львы» вышли на третье место, обойдя по количеству побед московское «Динамо», но у столичного клуба есть игра в запасе.

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#Евгений Грицков#Спорт#Белогорье#Волейбол#Победа#Львы#Динамо#Суперлига#Ленинградская область#Белгород#Тай-брейк#Десять побед подряд
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