«Белогорье» бьёт рекорды: белгородские волейболисты продолжают удивлять Суперлигу

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:34
Updated Сегодня, 19:34
В этой игре «львам» пришлось постоянно отыгрываться. Хозяева выиграли первый и третий сеты, за «Белогорьем» остались вторая и четвёртая партии.
Всё решилось на тай-брейке, в котором сильнее были белгородцы со счётом 15:12.
Эта победа стала для «Белогорья» десятой подряд в Суперлиге. В том числе были повержены и три лидера чемпионата. «Львы» вышли на третье место, обойдя по количеству побед московское «Динамо», но у столичного клуба есть игра в запасе.