5 модных трендов нулевых, которые сейчас вызывают недоумение

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Как пишет newia.ru, в топ-5 модных трендов нулевых стоит включить джинсы с заниженной талией с торчащими из-под них яркими стрингами. Нижнее белье, выставленное напоказ, тогда не считалось чем-то пошлым и вульгарным.
Ко второму веянию гламурной эпохи нулевых можно отнести пирсинг. Среди множества видов проколов самым популярным был пирсинг в пупке — модницы предпочитали массивные и броские сережки на своем животе.
Мода на худобу, или так называемый «героиновый шик», перешла в нулевые из 90-х. Сексуальными считались только очень худые девушки, а о моделях «плюс сайз» еще никто не слышал.
Типичная красотка из нулевых обязательно хотела быть гламурной, привлекая внимание окружающих обилием на себе яркого и блестящего — в стиле «дорого-богато». В гардеробе у настоящих модниц того времени присутствовали плюшевые спортивные костюмы розового цвета, джинсы и сумочки со стразами, леопардовые топики и огромные очки.
Модные девушки того времени обязательно были загорелыми. И если они не могли позволить себе отдых на курортах, то в ход шел автозагар. Он должен был освежать образ, но нередко злоупотребляющие им красотки становились похожи на странных «мулаток», неравномерно и обильно нанесших автозагар на лицо и тело.