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Published Сегодня, 16:37

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5 модных трендов нулевых, которые сейчас вызывают недоумение

5 модных трендов нулевых, которые сейчас вызывают недоумение

28 февраля 2024, 16:37
Фото: Изображение Midjourney
Мода свободных и гламурных нулевых в России сейчас вызывает недоумение, а порой и смех. Однако в то время пять нижеперечисленных трендов считались сексуальными, но современные модницы вряд ли отважились бы повторить их сейчас.

Как пишет newia.ru, в топ-5 модных трендов нулевых стоит включить джинсы с заниженной талией с торчащими из-под них яркими стрингами. Нижнее белье, выставленное напоказ, тогда не считалось чем-то пошлым и вульгарным.

Ко второму веянию гламурной эпохи нулевых можно отнести пирсинг. Среди множества видов проколов самым популярным был пирсинг в пупке — модницы предпочитали массивные и броские сережки на своем животе.

Мода на худобу, или так называемый «героиновый шик», перешла в нулевые из 90-х. Сексуальными считались только очень худые девушки, а о моделях «плюс сайз» еще никто не слышал.

Типичная красотка из нулевых обязательно хотела быть гламурной, привлекая внимание окружающих обилием на себе яркого и блестящего — в стиле «дорого-богато». В гардеробе у настоящих модниц того времени присутствовали плюшевые спортивные костюмы розового цвета, джинсы и сумочки со стразами, леопардовые топики и огромные очки.

Модные девушки того времени обязательно были загорелыми. И если они не могли позволить себе отдых на курортах, то в ход шел автозагар. Он должен был освежать образ, но нередко злоупотребляющие им красотки становились похожи на странных «мулаток», неравномерно и обильно нанесших автозагар на лицо и тело.

#Общество#Мода#Стиль#Все материалы авторов
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