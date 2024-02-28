5 модных трендов нулевых, которые сейчас вызывают недоумение

Модные девушки того времени обязательно были загорелыми. И если они не могли позволить себе отдых на курортах, то в ход шел автозагар. Он должен был освежать образ, но нередко злоупотребляющие им красотки становились похожи на странных «мулаток», неравномерно и обильно нанесших автозагар на лицо и тело.