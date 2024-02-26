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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

Новорождённым в Белгородской области вручили более 60 тысяч подарков

Подарок для новорождённых: кому положен, когда выдают и что входит в набор

26 февраля 2024, 07:12
Фото: 1MI

Новорождённым в Белгородской области вручили более 60 тысяч подарков

Подарки вручают при выдаче свидетельства о рождении. За пять лет по нацпроекту в регионе выдали 60 442 подарка на общую сумму свыше 197 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

За последние пять лет в Белгородской области более 60 тыс. малышей получили подарки. Всего за это время вручили 60 442 набора для новорождённых на сумму более 197 млн рублей.

Подарок могут получить родители, имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства в регионе. Набор вручают в ЗАГС или в МФЦ при вручении свидетельства о рождении ребёнка.

В состав подарка входят полотенце, детский матрац, термоконтейнер, поильник, ночник, развивающий коврик, экосредство для мытья посуды.

Поддержка семей в виде подарков для новорождённых стала возможной благодаря нацпроекту «Демография» и региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Отметим, что в Белгородской области также действует программа «Совершеннолетие», благодаря которой белгородцам, достигшим 18 лет, перечисляется единоразовая выплата. Средний размер выплат по итогам 2022 года составил 12,6 тысячи рублей.

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#Общество#Белгородская область#Подарок#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Новорождённые#Александра Склярова
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