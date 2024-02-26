Подарок для новорождённых: кому положен, когда выдают и что входит в набор

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
За последние пять лет в Белгородской области более 60 тыс. малышей получили подарки. Всего за это время вручили 60 442 набора для новорождённых на сумму более 197 млн рублей.
Подарок могут получить родители, имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства в регионе. Набор вручают в ЗАГС или в МФЦ при вручении свидетельства о рождении ребёнка.
В состав подарка входят полотенце, детский матрац, термоконтейнер, поильник, ночник, развивающий коврик, экосредство для мытья посуды.
Поддержка семей в виде подарков для новорождённых стала возможной благодаря нацпроекту «Демография» и региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Отметим, что в Белгородской области также действует программа «Совершеннолетие», благодаря которой белгородцам, достигшим 18 лет, перечисляется единоразовая выплата. Средний размер выплат по итогам 2022 года составил 12,6 тысячи рублей.