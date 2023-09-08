Гликерия и Севастьян: какие необычные имена белгородцы давали новорождённым летом

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Белгородцы не прекращают проявлять оригинальность в выборе имён для своих детей. Так, этим летом в регионе появились на свет девочки Элисия, Камелия, Авигея, Гликерия, Авелина и Оливия. Помимо этого, родились мальчики Климентий, Яромир, Рафаэль, Самуил, Севастьян.
Стали известны и самые популярные этим летом имена. Чаще всего мальчиков называли именем Александр — 87 новорождённых получили это имя. Также в регионе появилось на свет 70 Артёмов и 69 Михаилов. Девочек чаще называли Софией — 74 раза, Анной — 65 и Марией — 63 раза.
Напомним, что три года подряд белгородцы чаще называли своих новорождённых детей Михаилом, Артёмом и Софией. Кроме них, на протяжении трёх лет пользовались спросом такие имена, как Алиса, Дмитрий, Иван, Варвара и Виктория.