Гликерия и Севастьян: какие необычные имена белгородцы давали новорождённым летом

Напомним, что три года подряд белгородцы чаще называли своих новорождённых детей Михаилом, Артёмом и Софией. Кроме них, на протяжении трёх лет пользовались спросом такие имена, как Алиса, Дмитрий, Иван, Варвара и Виктория.