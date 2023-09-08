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Новорождённый

Гликерия и Севастьян: какие необычные имена белгородцы давали новорождённым летом

8 сентября 2023, 09:25
Фото: 1MI
Новорождённый

Авигея и Рафаэль родились в Белгородской области этим летом

Списком необычных имён поделилась начальник регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко. Также она рассказала, какие имена чаще дают новорождённым в 2023 году.

Белгородцы не прекращают проявлять оригинальность в выборе имён для своих детей. Так, этим летом в регионе появились на свет девочки Элисия, Камелия, Авигея, Гликерия, Авелина и Оливия. Помимо этого, родились мальчики Климентий, Яромир, Рафаэль, Самуил, Севастьян.

Стали известны и самые популярные этим летом имена. Чаще всего мальчиков называли именем Александр — 87 новорождённых получили это имя. Также в регионе появилось на свет 70 Артёмов и 69 Михаилов. Девочек чаще называли Софией — 74 раза, Анной — 65 и Марией — 63 раза.

Напомним, что три года подряд белгородцы чаще называли своих новорождённых детей Михаилом, Артёмом и Софией. Кроме них, на протяжении трёх лет пользовались спросом такие имена, как Алиса, Дмитрий, Иван, Варвара и Виктория.

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#Белгородская область#Загс#Имена#Белгород#Татьяна слюсаренко#Новорождённые#Александра Склярова#Редкие имена#Популярные имена
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