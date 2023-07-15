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Больше 5000 подарков раздали младенцам в Белгородской области за полгода

15 июля 2023, 17:28
Фото: 1MI
За первые шесть месяцев 2023 года в Белгородской области появились на свет 5020 детей. Каждый из них получил от властей сумку с подарками, в которую положили самое необходимое, в чём нуждается малыш с первых дней жизни, рассказали в правительстве региона.

Выдача подарков родителям новорождённых детей в Белгородской области стала уже традицией, их закупают в рамках нацпроекта «Демография».

В состав каждого подарочного набора входит махровое полотенце, детский матрац (кокон), развивающий коврик, термоконтейнер, поильник, ночник и экосредство для мытья посуды. Всё, что нужно родителям для получения такого набора — постоянная или временная регистрация в Белгородской области.

Несмотря на неспокойную оперативную обстановку в регионе, семь муниципалитетов области смогли повысить рождаемость по сравнению с первым полугодием 2022 года. Лидерами стали Белгородский район, Алексеевский, Губкинский округа, Вейделевский, Красненский и Ивнянский районы.

Напомним, в 2023 году на закупку подарков для младенцев в Белгородской области потратили 41,7 млн рублей. За эти деньги в регион должны поставить около 12 тысяч подарков для новорождённых детей.

Что войдёт в подарки для новорождённых в Белгородской области в 2023 году
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#Белгородская область#Касается каждого#Нацпроект#Нацпроекты#Подарки детям#Новорождённые#Артем Черненко
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