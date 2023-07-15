Больше 5000 подарков раздали младенцам в Белгородской области за полгода

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Выдача подарков родителям новорождённых детей в Белгородской области стала уже традицией, их закупают в рамках нацпроекта «Демография».
В состав каждого подарочного набора входит махровое полотенце, детский матрац (кокон), развивающий коврик, термоконтейнер, поильник, ночник и экосредство для мытья посуды. Всё, что нужно родителям для получения такого набора — постоянная или временная регистрация в Белгородской области.
Несмотря на неспокойную оперативную обстановку в регионе, семь муниципалитетов области смогли повысить рождаемость по сравнению с первым полугодием 2022 года. Лидерами стали Белгородский район, Алексеевский, Губкинский округа, Вейделевский, Красненский и Ивнянский районы.
Напомним, в 2023 году на закупку подарков для младенцев в Белгородской области потратили 41,7 млн рублей. За эти деньги в регион должны поставить около 12 тысяч подарков для новорождённых детей.