Больше 5000 подарков раздали младенцам в Белгородской области за полгода

За первые шесть месяцев 2023 года в Белгородской области появились на свет 5020 детей. Каждый из них получил от властей сумку с подарками, в которую положили самое необходимое, в чём нуждается малыш с первых дней жизни, рассказали в правительстве региона.

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