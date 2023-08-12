В Белгородской области 12 новорождённых умерли в роддомах с начала года

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Белгородской области с начала 2023 года в роддомах умерли 12 младенцев. Причины смерти связаны с состоянием здоровья матерей и течением беременности.
Согласно статистике, в период с 2018 по 2022 год в регионе умерли 258 новорождённых. Больше всего смертей зарегистрировали в 2018 году — 72. Наименьшее число в 2019 году — 40, пишет издание.
Как рассказали в миндзраве области, все эти случаи рассматривает комиссия по изучению летальных исходов детского населения. Вопрос находится на контроле ведомства.
Случаев врачебных ошибок, которые приводили бы к смерти ребёнка, в регионе не зафиксировали, утверждают чиновники. Также в министерстве добавили, что ежегодно количество случаев младенческой смертности снижается.