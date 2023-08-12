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В Белгородской области 12 новорождённых умерли в роддомах с начала года

В Белгородской области 12 новорождённых умерли в роддомах с начала года

12 августа 2023, 09:05
Фото: 1MI
В период с 2018 по 2022 год в регионе умерли 258 младенцев. При этом статистика смертности снижается, пишет «Открытый Белгород» со ссылкой на данные областного минздрава.

В Белгородской области с начала 2023 года в роддомах умерли 12 младенцев. Причины смерти связаны с состоянием здоровья матерей и течением беременности.

Согласно статистике, в период с 2018 по 2022 год в регионе умерли 258 новорождённых. Больше всего смертей зарегистрировали в 2018 году — 72. Наименьшее число в 2019 году — 40, пишет издание.

Как рассказали в миндзраве области, все эти случаи рассматривает комиссия по изучению летальных исходов детского населения. Вопрос находится на контроле ведомства.

Случаев врачебных ошибок, которые приводили бы к смерти ребёнка, в регионе не зафиксировали, утверждают чиновники. Также в министерстве добавили, что ежегодно количество случаев младенческой смертности снижается.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Смертность#Младенческая смертность#Медицина#Младенцы#Новорожденные#Минздрав#Беременность#Статистика#Летальные исходы#Врачебные ошибки
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