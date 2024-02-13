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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Врач

Врачей в Белгороде поддержат «подъёмными»: категорию получателей выплат расширили

13 февраля 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Врач

В минздраве рассказали о новых мерах поддержки врачей Белгорода

В Белгороде планируют внести изменения в меры поддержки врачей. Они коснутся молодых специалистов, которые начали трудиться ещё во время учёбы. Подробности сообщил глава регионального минздрава Андрей Иконников.
Сюжет
Медики

В Белгороде решили поддержать молодых врачей. О новых мерах рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников.

Вопрос по поводу выплат молодым специалистам медицинской сферы обсуждался на заседании горсовета. Главврач областной больницы Роман Проценко озвучил предложение минздрава о внесении изменений в решение горсовета, определяющее меры соцподдержки врачам. Иконников объяснил, что произошла несколько несправедливая ситуация.

Сейчас «подъёмные» при трудоустройстве получают врачи, впервые принятые на полный рабочий день в медицинские организации Белгорода. Получается, молодые специалисты, которые трудились у нас во время учёбы, лишены этой меры поддержки — считаю это неправильным.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области

Предлагается расширить категории специалистов, попадающих под указанные выплаты, а также включить в этот список врачей, работавших на полставки в больницах во время учёбы. Указанную инициативу поддержали, так что решение вступит в силу после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что белгородские медики продолжат получать выплаты за помощь раненным в ходе СВО. Максимальная сумма, которую смогут получить медработники, составила 100 тыс. рублей.

Белгородские медики продолжат получать выплаты за помощь раненным в ходе СВО
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