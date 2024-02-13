Врачей в Белгороде поддержат «подъёмными»: категорию получателей выплат расширили

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Белгороде решили поддержать молодых врачей. О новых мерах рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников.
Вопрос по поводу выплат молодым специалистам медицинской сферы обсуждался на заседании горсовета. Главврач областной больницы Роман Проценко озвучил предложение минздрава о внесении изменений в решение горсовета, определяющее меры соцподдержки врачам. Иконников объяснил, что произошла несколько несправедливая ситуация.
Сейчас «подъёмные» при трудоустройстве получают врачи, впервые принятые на полный рабочий день в медицинские организации Белгорода. Получается, молодые специалисты, которые трудились у нас во время учёбы, лишены этой меры поддержки — считаю это неправильным.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области
Предлагается расширить категории специалистов, попадающих под указанные выплаты, а также включить в этот список врачей, работавших на полставки в больницах во время учёбы. Указанную инициативу поддержали, так что решение вступит в силу после официального опубликования.
Ранее сообщалось, что белгородские медики продолжат получать выплаты за помощь раненным в ходе СВО. Максимальная сумма, которую смогут получить медработники, составила 100 тыс. рублей.