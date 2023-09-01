Что происходит с выплатами фонда «Совершеннолетие» в Белгородской области?

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В ходе прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась местная жительница. Женщина поинтересовалась, остались ли в городе выплаты, которые положены детям при наступлении 18-летия. «Ранее такой вклад назывался „Совершеннолетие“», — напомнила белгородка.
Мэр города ответил, что фонд «Совершеннолетие» есть до сих пор. Уведомление об областной выплате приходит по месту регистрации ребёнка после наступления его 18-летия.
После того, как ребёнку исполнится 18 лет, по месту его регистрации приходит уведомление о порядке получения вклада «Совершеннолетие». С вопросами можно обратиться в Фонд государственного имущества Белгородской области. Находится он по улице Некрасова, 9/15.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
В прошлом году губернатор области Вячеслав Гладков предлагал изменить проект: направить выплаты на поддержку семей и отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Белгородцев это предложение тогда озадачило.
Напомним, что именной накопительный счёт открывается на детей, родившихся с 1 января 1995 года. Первые выплаты белгородцы получили в 2013 году. Средний размер выплат по итогам 2022 года составил 12,6 тысячи рублей.