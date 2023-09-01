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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Выплаты

Что происходит с выплатами фонда «Совершеннолетие» в Белгородской области?

1 сентября 2023, 14:05
Фото: 1MI
Выплаты

Белгородцам напомнили о выплатах фонда «Совершеннолетие»

Средства в рамках фонда «Совершеннолетие» отправляют всем детям, родившимся после 1 января 1995 года. Где можно узнать дополнительную информацию по вкладу, напомнил мэр Валентин Демидов.
Сюжет
Деньги

В ходе прямого эфира к мэру Белгорода Валентину Демидову обратилась местная жительница. Женщина поинтересовалась, остались ли в городе выплаты, которые положены детям при наступлении 18-летия. «Ранее такой вклад назывался „Совершеннолетие“», — напомнила белгородка.

Мэр города ответил, что фонд «Совершеннолетие» есть до сих пор. Уведомление об областной выплате приходит по месту регистрации ребёнка после наступления его 18-летия.

После того, как ребёнку исполнится 18 лет, по месту его регистрации приходит уведомление о порядке получения вклада «Совершеннолетие». С вопросами можно обратиться в Фонд государственного имущества Белгородской области. Находится он по улице Некрасова, 9/15.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

В прошлом году губернатор области Вячеслав Гладков предлагал изменить проект: направить выплаты на поддержку семей и отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Белгородцев это предложение тогда озадачило.

Напомним, что именной накопительный счёт открывается на детей, родившихся с 1 января 1995 года. Первые выплаты белгородцы получили в 2013 году. Средний размер выплат по итогам 2022 года составил 12,6 тысячи рублей.

Деньги к 18-летию по программе «Совершеннолетие» получили почти 120 тысяч белгородцев
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#Деньги#Общество#Белгородская область#Фонд#Новости Белгорода#Выплата#Совершеннолетие#Валентин Демидов#Александра Склярова
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