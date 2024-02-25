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ДТП, архивное фото

Массовое ДТП и победу ученика Емельяненко обсуждали 25 февраля в Белгородской области

25 февраля 2024, 16:00
Фото: 1MI
ДТП, архивное фото
В воскресенье 25 февраля жители Белгородской области обсуждали победу Вадима Немкова в рамках турнира Bellator, массовое ДТП в областной столице и налёт беспилотников.
Сюжет
ДТП

Победа Вадима Немкова

Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL. Белгородский боец ММА оказался сильнее бразильца Бруно Каппелоццы.

Пояс победителя Вадиму вручил знаменитый в прошлом боксёр Майк Тайсон. В коротком интервью Немков посвятил победу Святому Белогорью и рассказал, что будет претендовать на бой за чемпионский пояс в тяжёлом весе.

«Ещё вчера, когда был на взвешивании, Майк Тайсон пришел и заходил со стороны Bellator. И, знаете, в первый раз такие же эмоции были, когда школьником приехал в Старый Оскол, увидел Фёдора и команду», — поделился эмоциями боец.
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Массовое ДТП в Белгороде

ДТП произошло в Белгороде на Белгородском проспекте сегодня, 25 февраля, в районе 12:30. Столкнулись четыре легковых автомобиля и один автобус.

По данным пресс-службы УГИБДД, за помощью после массового ДТП обратились водитель легкового автомобиля и несовершеннолетняя пассажирка. В автобусе пострадавших при этом нет.

Предварительная причина аварии — нарушение правил маневрирования одним из водителей легковушки.

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Налёт беспилотников

С ночи до обеда регион атаковали беспилотники ВСУ. Как сообщает Минобороны, силы ПВО сбили в районе 11 часов очередной беспилотник над территорией области. Вероятно, произошло это в Белгородском районе, жители которого слышали в то время громкие звуки.

Также два дрона были сбиты этой ночью, о чём аналогично сообщили в Минобороны. О каких-либо разрушениях на земле информация не поступала, как и о пострадавших.

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