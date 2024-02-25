Массовое ДТП в центре Белгорода: официальные подробности от ГИБДД

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
По данным пресс-службы УГИБДД, за помощью после массового ДТП обратились водитель легкового автомобиля и несовершеннолетняя пассажирка. В автобусе пострадавших при этом нет.
Столкнулись сразу пять автомобилей: четыре легковушки и один автобус. Предварительная причина аварии — нарушение правил маневрирования одним из водителей легковушки.
Причины и обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.
пресс-служба ГИБДД
Время столкновения — 12:35. Напомним, что примерно в это же время в Сети стали появляться первые новости о случившемся.