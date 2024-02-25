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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

В массовом ДТП в центре Белгорода пострадали два человека

Массовое ДТП в центре Белгорода: официальные подробности от ГИБДД

25 февраля 2024, 14:01
Фото: пресс-служба ГИБДД

В массовом ДТП в центре Белгорода пострадали два человека

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Белгородской области, два человека обратились за медицинской помощью после ДТП в районе дома №77 Белгородском проспекте.
Сюжет
ДТП

По данным пресс-службы УГИБДД, за помощью после массового ДТП обратились водитель легкового автомобиля и несовершеннолетняя пассажирка. В автобусе пострадавших при этом нет.

Столкнулись сразу пять автомобилей: четыре легковушки и один автобус. Предварительная причина аварии — нарушение правил маневрирования одним из водителей легковушки.

Причины и обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.
пресс-служба ГИБДД

Время столкновения — 12:35. Напомним, что примерно в это же время в Сети стали появляться первые новости о случившемся.

Массовое ДТП с автобусом произошло в центре Белгорода
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#ДТП#Гибдд#Автомобиль#Автобус#Пассажир#Медицинская помощь#Белгород#Пресс-служба#Артем Черненко
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