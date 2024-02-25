«Хороший бой». Майк Тайсон — о победе белгородского бойца Вадима Немкова

Минувшей ночью Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL. Окончился он триумфом земляка: пояс победителя Вадиму вручил знаменитый боксёр Майк Тайсон. Как признался Вадим, встреча с легендой его взволновала.