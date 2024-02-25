«Хороший бой». Майк Тайсон — о победе белгородского бойца Вадима Немкова

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Минувшей ночью Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL. Окончился он триумфом земляка: пояс победителя Вадиму вручил знаменитый боксёр Майк Тайсон. Как признался Вадим, встреча с легендой его взволновала.
Еще вчера, когда был на взвешивании, Майк Тайсон пришел и заходил со стороны Bellator. И, знаете, в первый раз такие же эмоции были, когда школьником приехал в Старый Оскол, увидел Фёдора и команду, тогда еще была Red Devil. Наверное, второй раз такие эмоции испытал, когда увидел человека.
Вадим Немков
Боец ММА добавил, что особо с Тайсоном пообщаться не вышло. Но боксёр успел прокомментировать бой.
Толком не пообщались. Он просто поздравлял, сказал: «Хороший бой».
Вадим Немков
Подробнее о бое Немкова — в нашем предыдущем материале.