Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Белгородский боец Вадим Немков поделился впечатлениями от встречи с Тайсоном

«Хороший бой». Майк Тайсон — о победе белгородского бойца Вадима Немкова

25 февраля 2024, 08:47
Фото: Страница Вадима Немкова в ВК

Белгородский боец Вадим Немков поделился впечатлениями от встречи с Тайсоном

Ученик Фёдора Емельяненко и белгородский боец ММА Вадим Немков рассказал впечатления от своей встречи с Майком Тайсоном.

Минувшей ночью Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL. Окончился он триумфом земляка: пояс победителя Вадиму вручил знаменитый боксёр Майк Тайсон. Как признался Вадим, встреча с легендой его взволновала.

Еще вчера, когда был на взвешивании, Майк Тайсон пришел и заходил со стороны Bellator. И, знаете, в первый раз такие же эмоции были, когда школьником приехал в Старый Оскол, увидел Фёдора и команду, тогда еще была Red Devil. Наверное, второй раз такие эмоции испытал, когда увидел человека.
Вадим Немков

Боец ММА добавил, что особо с Тайсоном пообщаться не вышло. Но боксёр успел прокомментировать бой.

Толком не пообщались. Он просто поздравлял, сказал: «Хороший бой».
Вадим Немков

Подробнее о бое Немкова — в нашем предыдущем материале.

Полное доминирование: Вадим Немков выиграл первый бой в тяжёлом весе удушением
Узнать подробнее
Читайте также:
Зачем Гладкову ночью писали владыка Иоанн и боец Фёдор Емельяненко?«Он выше по всем показателям»: Емельяненко дал прогноз на бой Немкова с КаппелоццейЕмельяненко против Тайсона: будет ли зрелищный бой?
#Спецпроекты#Белгородская область#Bellator#ММА#Бой#Вадим Немков#Боксер#Белгород#Пояс#Артем Черненко#Майк Тайсон
Подпишитесь
Чем запомнится белгородцам 24 февраля?
Вчера, 15:30
Случаи единичные, но они есть: сколько белгородцев с начала года подхватили корь?
Вчера, 14:47
Полное доминирование: Вадим Немков выиграл первый бой в тяжёлом весе удушением
Вчера, 21:42
Налёт беспилотников: ВСУ порядка 40 раз атаковали Белгородскую область
Сегодня, 08:18
Сериал с белгородкой в главной роли убрали из онлайн-кинотеатров по требованию РКН
Вчера, 14:13