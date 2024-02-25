Массовое ДТП с автобусом произошло в центре Белгорода

ДТП произошло в Белгороде сегодня, 25 февраля, в районе 13 часов. Столкнулись три легковых автомобиля и один автобус. Какой-либо информации о пострадавших на данный момент нет. Но, судя по фото, на котором видно смятый автомобиль, возможны ранения участников аварии.