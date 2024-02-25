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Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Массовое ДТП с автобусом произошло в центре Белгорода

Массовое ДТП с автобусом произошло в центре Белгорода

25 февраля 2024, 10:53
Фото: «Жесть Белгород»
По словам очевидцев, на Белгородском проспекте столкнулись три легковушки и один автобус. На месте заметили скорую помощь и полицию.
Сюжет
Автобус

ДТП произошло в Белгороде сегодня, 25 февраля, в районе 13 часов. Столкнулись три легковых автомобиля и один автобус. Какой-либо информации о пострадавших на данный момент нет. Но, судя по фото, на котором видно смятый автомобиль, возможны ранения участников аварии.

Также на месте заметили карету скорой помощи и полицейских. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, что более 140 человек погибли в ДТП на дорогах Белгородской области в 2024 году. 1384 человека получили в авариях ранения различной степени тяжести.

Более 140 человек погибли за год на дорогах Белгородской области
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#Происшествия#Полиция#Автобус#Скорая помощь#Белгород#Ранения#Артем Черненко
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