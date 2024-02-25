Массовое ДТП с автобусом произошло в центре Белгорода

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
ДТП произошло в Белгороде сегодня, 25 февраля, в районе 13 часов. Столкнулись три легковых автомобиля и один автобус. Какой-либо информации о пострадавших на данный момент нет. Но, судя по фото, на котором видно смятый автомобиль, возможны ранения участников аварии.
Также на месте заметили карету скорой помощи и полицейских. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что более 140 человек погибли в ДТП на дорогах Белгородской области в 2024 году. 1384 человека получили в авариях ранения различной степени тяжести.