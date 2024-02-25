Полное доминирование: Вадим Немков выиграл первый бой в тяжёлом весе удушением

Posted Вчера, 21:42
Published Вчера, 21:42
Modified Вчера, 21:44
Updated Вчера, 21:44
Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL.
Белгородец с начала первого раунда активно искал бреши в обороне бразильца и в итоге их нашёл, то и дело работая по корпусу и голове соперника.
Первый отрезок закончился доминированием ученика Фёдора Емельяненко. Второй раунд Немков тоже начал активно, но пропустил тяжёлый удар, и показалось, что Каппелоцца перехватит инициативу. Однако россиянин не растерялся, выполнил захват и перевёл поединок в борьбу на помосте.
Закончилось всё к середине второго раунда, когда Немков удачно провёл удушающий приём. Выбраться из таких клещей у бразильца шансов не было.
Пояс победителя Вадиму вручил знаменитый в прошлом боксёр Майк Тайсон. В коротком интервью Немков посвятил победу Святому Белогорью и рассказал, что будет претендовать на бой за чемпионский пояс в тяжёлом весе.