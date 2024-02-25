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Posted Вчера, 21:42

Published Вчера, 21:42

Modified Вчера, 21:44

Updated Вчера, 21:44

Вадим Немков победил в первом бою в тяжёлом весе удушающим приёмом

Полное доминирование: Вадим Немков выиграл первый бой в тяжёлом весе удушением

24 февраля 2024, 21:42
Фото: Страница Вадима Немкова в ВК

Вадим Немков победил в первом бою в тяжёлом весе удушающим приёмом

Белгородский боец ММА был сильнее бразильца Бруно Каппелоццы.

Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL.

Белгородец с начала первого раунда активно искал бреши в обороне бразильца и в итоге их нашёл, то и дело работая по корпусу и голове соперника.

Первый отрезок закончился доминированием ученика Фёдора Емельяненко. Второй раунд Немков тоже начал активно, но пропустил тяжёлый удар, и показалось, что Каппелоцца перехватит инициативу. Однако россиянин не растерялся, выполнил захват и перевёл поединок в борьбу на помосте.

Закончилось всё к середине второго раунда, когда Немков удачно провёл удушающий приём. Выбраться из таких клещей у бразильца шансов не было.

Пояс победителя Вадиму вручил знаменитый в прошлом боксёр Майк Тайсон. В коротком интервью Немков посвятил победу Святому Белогорью и рассказал, что будет претендовать на бой за чемпионский пояс в тяжёлом весе.

Видео: Telegram-канал ОККО.ММА
Немков готов перейти в другую весовую категорию после разговора с Емельяненко
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