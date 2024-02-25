Полное доминирование: Вадим Немков выиграл первый бой в тяжёлом весе удушением

Первый отрезок закончился доминированием ученика Фёдора Емельяненко. Второй раунд Немков тоже начал активно, но пропустил тяжёлый удар, и показалось, что Каппелоцца перехватит инициативу. Однако россиянин не растерялся, выполнил захват и перевёл поединок в борьбу на помосте.