В России хотят ввести Вифлеемский сертификат: что это и откуда такое название

В числе мер, которые субъекты РФ используют для борьбы с абортами, частичный или полный запрет на эту процедуру в частных клиниках. Власти считают, что частные медучреждения могут зарабатывать на прерывании беременности. И недобросовестные специалисты могут подталкивать женщин к роковому шагу для извлечения выгоды, считают чиновники. Приведена даже статистика: пока число абортов в государственных больницах падает, в частных, напротив, растёт.