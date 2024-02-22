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Published Сегодня, 09:15

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Консультация у врача

В России хотят ввести Вифлеемский сертификат: что это и откуда такое название

22 февраля 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
Консультация у врача

В России предложили поощрять врачей за отговоры от абортов

В РФ начали бороться с абортами. Врачей, которые уговаривают пациенток сохранить беременность, могут начать поощрять так называемым Вифлеемским сертификатом. Что это такое, рассказали в материале newia.ru.
Сюжет
Медики

В России может появиться Вифлеемский сертификат. Разбираемся, что это такое, откуда название и как он связан с абортами.

В России запретят аборты в частных клиниках?

На территории страны уже развернулась кампания против искусственного прерывания беременности. В частности, пока 11 регионов заявили, что будут бороться с абортами, а тех, кто склоняет женщин к данной процедуре, планируют сурово наказывать. А вот тех врачей, которые убеждают беременных оставить ребёнка, хотят поощрять.

В числе мер, которые субъекты РФ используют для борьбы с абортами, частичный или полный запрет на эту процедуру в частных клиниках. Власти считают, что частные медучреждения могут зарабатывать на прерывании беременности. И недобросовестные специалисты могут подталкивать женщин к роковому шагу для извлечения выгоды, считают чиновники. Приведена даже статистика: пока число абортов в государственных больницах падает, в частных, напротив, растёт.

К слову, в Белгородской области аборты в частных клиниках не запрещены, но власти соседней Курской области уже приняли подобную меру борьбы с процедурой. Регион стал вторым субъектом РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности.

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Наказание и поощрение

Недобросовестных медработников, подталкивающих женщин к абортам, в России предлагают штрафовать. Тех, кто, наоборот, уговаривает женщин оставить ребёнка — поощрять. Соответствующее предложение выдвинула уполномоченный по правам ребёнка Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По словам омбудсмена, медики в любом случае могут консультировать пациенток и убедить их отказаться от данного решения. Поощрять таких врачей Волынец предлагает Вифлеемским сертификатом. Его название связано с религией и историей Иисуса Христа.

Когда царь Ирод узнал о рождении Христа, он послал в Вифлеем воинов убить младенцев мужского пола. Но семья Иисуса сбежала в Египет — так он был спасён, говорит омбудсмен.

«В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат», — отмечает Волынец.

Сертификат имеет денежное выражение. Предлагается выдавать его получателю премию в размере стоимости процедуры аборта.

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#Общество#Россия#Медики#Наталья Корявых#Аборты#Прерывание беременности#Вифлеемский сертификат
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