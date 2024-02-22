В России хотят ввести Вифлеемский сертификат: что это и откуда такое название

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:17
В России может появиться Вифлеемский сертификат. Разбираемся, что это такое, откуда название и как он связан с абортами.
На территории страны уже развернулась кампания против искусственного прерывания беременности. В частности, пока 11 регионов заявили, что будут бороться с абортами, а тех, кто склоняет женщин к данной процедуре, планируют сурово наказывать. А вот тех врачей, которые убеждают беременных оставить ребёнка, хотят поощрять.
В числе мер, которые субъекты РФ используют для борьбы с абортами, частичный или полный запрет на эту процедуру в частных клиниках. Власти считают, что частные медучреждения могут зарабатывать на прерывании беременности. И недобросовестные специалисты могут подталкивать женщин к роковому шагу для извлечения выгоды, считают чиновники. Приведена даже статистика: пока число абортов в государственных больницах падает, в частных, напротив, растёт.
К слову, в Белгородской области аборты в частных клиниках не запрещены, но власти соседней Курской области уже приняли подобную меру борьбы с процедурой. Регион стал вторым субъектом РФ, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности.
Недобросовестных медработников, подталкивающих женщин к абортам, в России предлагают штрафовать. Тех, кто, наоборот, уговаривает женщин оставить ребёнка — поощрять. Соответствующее предложение выдвинула уполномоченный по правам ребёнка Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
По словам омбудсмена, медики в любом случае могут консультировать пациенток и убедить их отказаться от данного решения. Поощрять таких врачей Волынец предлагает Вифлеемским сертификатом. Его название связано с религией и историей Иисуса Христа.
Когда царь Ирод узнал о рождении Христа, он послал в Вифлеем воинов убить младенцев мужского пола. Но семья Иисуса сбежала в Египет — так он был спасён, говорит омбудсмен.
«В память об убиенных младенцах и назван наш Вифлеемский сертификат», — отмечает Волынец.
Сертификат имеет денежное выражение. Предлагается выдавать его получателю премию в размере стоимости процедуры аборта.