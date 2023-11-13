«Это эвтаназия народа»: патриарх Кирилл высказал мнение об абортах

В сентябре также стало известно, какие белгородки чаще всего делают аборты. За этой услугой чаще обращаются женщины от 25 до 35 лет, которые состоят в официальном браке, работают и имеют в анамнезе аборты и роды, а также те, кто редко использует методы контрацепции.