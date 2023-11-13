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Патриарх Кирилл

«Это эвтаназия народа»: патриарх Кирилл высказал мнение об абортах

13 ноября 2023, 11:00
Фото: 1MI
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл поддержал запрет на склонение женщин к абортам

Глава Русской православной церкви считает, что прерывание беременности — преступление. Он также отметил, что в стране наблюдается «проблема с популяцией». Своё мнение священник высказал на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению, сообщили «Новые известия».

«Население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки», — считает патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По его мнению, добиться этого поможет умение отговаривать женщин от абортов, а пример необходимо брать с африканских стран, где аборты запрещены.

Отметим, что в 2016 году патриарх подписывался под обращением движений «За жизнь» и «Православные добровольцы», участники которых выступали против абортов и противозачаточных средств.

Российский демограф Алексей Ракша сообщает о снижении числа абортов: сумма составила 300 тыс., из которых около 120 тыс. операций по прерыванию беременности сделаны по медицинским показаниям. А политолог Алина Жестовская считает, что нужно не аборты запрещать, а ограничить продажу алкогольной продукции и увеличить количество мест в детсадах и школах.

Политический обозреватель Мария Дудко считает, что с запретом абортов появятся подпольные клиники, предлагающие прервать беременность за низкую цену. Из-за этого возрастёт количество искалеченных неопытными врачами в ужасных условиях женщин.

Важно понимать, что, если девушка, женщина приняла решение сделать аборт — она его сделает. Сделает не в больнице, в другом месте, не важно в каком. Опять же, после сокращения количества клиник, которые предоставляют такую услугу, цены взлетят так высоко, что появится большое количество людей, желающих заработать на том, чтобы предоставить услугу чуть дешевле, но в не самых лучших условиях. А искалеченных женщин потом будут лечить другие врачи.
Мария Дудко

Также в ходе научно-практической конференции «Аборт и здоровье женщины» была озвучена статистика по абортам за 2022 год — в том году прерывали беременность около 1,8 млн россиянок.

Напомним, что частные клиники в Курской области решили отказаться от абортов. Регион стал вторым в стране, где коммерческие организации здравоохранения отказались от оказаний услуг по прерыванию беременности. Первыми проводить аборты отказались частные клиники в Крыму.

В сентябре также стало известно, какие белгородки чаще всего делают аборты. За этой услугой чаще обращаются женщины от 25 до 35 лет, которые состоят в официальном браке, работают и имеют в анамнезе аборты и роды, а также те, кто редко использует методы контрацепции.

В соседнем с Белгородской областью регионе не будут делать аборты в частных клиниках
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#Белгородская область#Запрет#Аборт#Патриарх кирилл#Белгород#Александра Склярова
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