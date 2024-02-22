Полиция разыскивает хромого мужчину с бородой

Рост мужчины — 175 см, телосложение худощавое. Пропавший носит бороду, а также хромает на левую ногу. На вид жителю региона около 60-65 лет. Когда уходил, одет был в тёмную куртку и штаны, на голове была тёмная вязаная шапка.