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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Полиция

Полиция разыскивает хромого мужчину с бородой

22 февраля 2024, 14:43
Фото: 1MI
Полиция

В Белгородской области ищут без вести пропавшего мужчину

О местонахождении оскольчанина ничего не известно с 16 февраля. Мужчине на вид около 60-65 лет. Остальные приметы пропавшего публикует УМВД России по Белгородской области.

В регионе ищут без вести пропавшего Игоря Карапузова 1966 года рождения. О том, где он находится, информации нет с 16 февраля.

Рост мужчины — 175 см, телосложение худощавое. Пропавший носит бороду, а также хромает на левую ногу. На вид жителю региона около 60-65 лет. Когда уходил, одет был в тёмную куртку и штаны, на голове была тёмная вязаная шапка.

Любую информацию о пропавшем ждут в старооскольской полиции.

Добавим, что, согласно ориентировкам отряда «Лиза Алерт», в регионе продолжают искать пропавшего в приграничье мужчину в камуфляже. Помимо этого, в Белгороде ищут пенсионера, исчезнувшего после новогодних выходных.

Вместе с тем пропавших ранее белгородца и жителя Дальней Игуменки нашли погибшими.

Пропавший житель регионаПропавший житель региона
Пропавший житель региона
Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Общество#Новости Старого Оскола#Белгород#Пропавший
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