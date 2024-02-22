Полиция разыскивает хромого мужчину с бородой

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В регионе ищут без вести пропавшего Игоря Карапузова 1966 года рождения. О том, где он находится, информации нет с 16 февраля.
Рост мужчины — 175 см, телосложение худощавое. Пропавший носит бороду, а также хромает на левую ногу. На вид жителю региона около 60-65 лет. Когда уходил, одет был в тёмную куртку и штаны, на голове была тёмная вязаная шапка.
Любую информацию о пропавшем ждут в старооскольской полиции.
Добавим, что, согласно ориентировкам отряда «Лиза Алерт», в регионе продолжают искать пропавшего в приграничье мужчину в камуфляже. Помимо этого, в Белгороде ищут пенсионера, исчезнувшего после новогодних выходных.
Вместе с тем пропавших ранее белгородца и жителя Дальней Игуменки нашли погибшими.