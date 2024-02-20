Названа дата обращения Владимира Путина к Федеральному собранию

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В Кремле назвали дату послания президента Владимира Путина. Глава государства обратится к Федеральном собранию 29 февраля. Президент расскажет о положении страны, основных направлениях внутренней и внешней политики, даст свою оценку ситуации и обозначит задачи.
В прошлом году президент выступал с обращением 21 февраля. В 2022 году Владимир Путин перед Федеральным собранием не выступал. В 2021-м выступление главы государства проходило в апреле.
Во время предыдущего послания президент среди прочего предложил создать фонд помощи семьям погибших участников СВО, расширить страховую гарантию для пенсионных накоплений, увеличить МРОТ.