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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Владимир Путин

Названа дата обращения Владимира Путина к Федеральному собранию

20 февраля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Владимир Путин

Президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Выступление главы государства запланировано на 29 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль. Президент среди прочего расскажет о направлениях внутренней и внешней политики.

В Кремле назвали дату послания президента Владимира Путина. Глава государства обратится к Федеральном собранию 29 февраля. Президент расскажет о положении страны, основных направлениях внутренней и внешней политики, даст свою оценку ситуации и обозначит задачи.

В прошлом году президент выступал с обращением 21 февраля. В 2022 году Владимир Путин перед Федеральным собранием не выступал. В 2021-м выступление главы государства проходило в апреле.

Во время предыдущего послания президент среди прочего предложил создать фонд помощи семьям погибших участников СВО, расширить страховую гарантию для пенсионных накоплений, увеличить МРОТ.

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