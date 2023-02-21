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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19 тысяч рублей

21 февраля 2023, 11:11
Фото: 1MI
Минимальный размер оплаты труда планируется проиндексировать на 18,5% к 1 января 2024 года.

21 февраля в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил увеличить с 1 января 2024 года размер МРОТ до 19 242 рублей. Минимальный размер оплаты труда проиндексируют в общей сложности на 18,5%.

В прошлом году МРОТ был повышен дважды на 20%. Будем и дальше увеличивать. С начала года МРОТ проиндексирован на 6,3%.
Владимир Путин

Напомним, что президент также сообщил, что семьи из новых субъектов будут получать материнский капитал. Речь идёт о гражданах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Выплаты будут распространяться на детей, родившихся с 2007 года.

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#Алина Харина#Мрот#Экономика#Владимир Путин
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