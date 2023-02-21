Владимир Путин предложил увеличить МРОТ до 19 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
21 февраля в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил увеличить с 1 января 2024 года размер МРОТ до 19 242 рублей. Минимальный размер оплаты труда проиндексируют в общей сложности на 18,5%.
В прошлом году МРОТ был повышен дважды на 20%. Будем и дальше увеличивать. С начала года МРОТ проиндексирован на 6,3%.
Владимир Путин
Напомним, что президент также сообщил, что семьи из новых субъектов будут получать материнский капитал. Речь идёт о гражданах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Выплаты будут распространяться на детей, родившихся с 2007 года.