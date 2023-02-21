Владимир Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших участников СВО

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
21 февраля Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию предложил создать государственный фонд, задачей которого станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ уже в текущем году. За каждой семьёй должен быть закреплён координатор.
Также президент подчеркнул, что создание фонда не снимает ответственности с других структур и организаций.
Напомним, что Владимир Путин предложил также запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.