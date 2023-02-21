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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Владимир Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших участников СВО

21 февраля 2023, 10:02
Фото: 1MI
Структуры фонда должны быть развёрнуты уже в этом году.
Сюжет
СВО

21 февраля Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию предложил создать государственный фонд, задачей которого станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ уже в текущем году. За каждой семьёй должен быть закреплён координатор.

Также президент подчеркнул, что создание фонда не снимает ответственности с других структур и организаций.

Напомним, что Владимир Путин предложил также запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса.

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#Алина Харина#Фонд#Общество#СВО#Белгородская область#Владимир Путин
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