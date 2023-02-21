Владимир Путин предложил создать фонд для помощи семьям погибших участников СВО

21 февраля Владимир Путин во время послания к Федеральному Собранию предложил создать государственный фонд, задачей которого станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах РФ уже в текущем году. За каждой семьёй должен быть закреплён координатор.