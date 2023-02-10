Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Президент Владимир Путин выступит с обращением Федеральному собранию 21 февраля. Выступит глава государства в московском Гостином дворе.
По словам Пескова, Путин в своём послании будет говорить о спецоперации, развитии экономики и социальной сферы. На мероприятии, возможно, будут присутствовать участники боевых действий. Решение о приглашении иностранных журналистов пока не принято.
В прошлом году Владимир Путин перед Федеральным собранием не выступал. До этого выступление президента состоялось в апреле 2021 года.