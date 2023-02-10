Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию

10 февраля 2023, 12:46
Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин выступит с обращением к Федеральному собранию 21 февраля, пишут «Новые известия» со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Президент Владимир Путин выступит с обращением Федеральному собранию 21 февраля. Выступит глава государства в московском Гостином дворе.

По словам Пескова, Путин в своём послании будет говорить о спецоперации, развитии экономики и социальной сферы. На мероприятии, возможно, будут присутствовать участники боевых действий. Решение о приглашении иностранных журналистов пока не принято.

В прошлом году Владимир Путин перед Федеральным собранием не выступал. До этого выступление президента состоялось в апреле 2021 года.

Путин поручил быстрее решить вопрос с восстановлением жилья в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин: Приоритетная задача — ликвидировать возможность обстрелов Белгородской областиПутин заслушает доклад по ситуации с жильём в пострадавшем от обстрелов приграничьеГладков назвал Путину число призванных в рамках частичной мобилизации белгородцев
#Наталья Корявых#Общество#Спецоперация#Президент#Владимир Путин#Дмитрий Песков#Выступление#Федеральное Собрание
Подпишитесь
«Нам повезло». Живущая в Турции белгородка рассказала о последствиях землетрясения
Сегодня, 12:57
В аварийном доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «самоисцелился» фундамент
Сегодня, 15:01
Спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ
Сегодня, 09:15
«Тисайд» требовал с белгородского УКС 492 млн рублей, но после передумал
Сегодня, 09:48
Белгородский «Эрмитаж» начнут разбирать на следующей неделе
Сегодня, 14:24
Гладков прокомментировал слухи о выпуске стаи собак из приюта на улицы Белгорода
Сегодня, 09:59