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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Владимир Путин предложил расширить страховую гарантию для пенсионных накоплений

21 февраля 2023, 10:27
Фото: 1MI
Президент предложил установить страхуемую сумму добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 млн рублей.

21 февраля в ходе послания Федеральному Собранию президент предложил ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска программы с возможностью инвестирования долгосрочных сбережений граждан.

Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить сумму до 2,8 млн рублей.
Владимир Путин
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#Алина Харина#Пенсия#Накопления#Экономика#Белгородская область#Владимир Путин
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