Владимир Путин предложил расширить страховую гарантию для пенсионных накоплений

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
21 февраля в ходе послания Федеральному Собранию президент предложил ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска программы с возможностью инвестирования долгосрочных сбережений граждан.
Важно создать дополнительные условия для граждан вкладывать деньги и зарабатывать дома, внутри страны. При этом необходимо гарантировать сохранность вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. Здесь должен быть такой же механизм, как в системе страхования банковских вкладов. Для добровольных пенсионных накоплений предлагаю установить сумму до 2,8 млн рублей.
Владимир Путин