Дрон-камикадзе впервые долетел до одного из районов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Восемь районов Белгородской области попали в оперативную сводку за 19 февраля, в том числе два удалённых от границы. В трёх муниципалитетах в результате обстрелов ВСУ есть разрушения.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в Прохоровском районе неподалёку от села Подольхи обнаружили и ликвидировали беспилотник противника. Ранее Прохоровский район в сводку обстрелов не попадал.
Дрон-камикадзе также нашли в поле у села Воскресеновка в Чернянском районе. Его уничтожили. Без последствий.
После отражения воздушной атаки средствами ПВО разрушения зафиксировали в Белгородском районе. В Тавровском сельском поселении задело частный дом. В Дубовском и Разуменском сельских поселениях пострадали два автомобиля.
Также в муниципалитете под огнём были Журавлёвка и МАПП «Нехотеевка». По ним выпустили 52 артиллерийских снаряда. В Наумовке БПЛА сбросил восемь самодельных взрывных устройств, в Щетиновке — одно. Обошлось без разрушений и пострадавших.
По селу Тишанка в Волоконовском районе ВСУ выпустили пять миномётных снарядов. Повреждения получили два частных дома: выбиты окна, посечены ворота, забор и летняя кухня. Повредило ЛЭП. В настоящий момент электроснабжение восстановлено. Жители не пострадали.
В Грайворонском горокруге под обстрел попало село Заречье-Первое. В населённом пункте насчитали семь прилётов. Повреждения получили четыре частных домовладения: посечены фасады, кровля, заборы, выбиты окна. В Мокрой Орловке дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи. В селе Новостроевка-Вторая беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. Окраину Сподарюшино атаковали из миномётов — 12 прилётов. Никто не пострадал.
В Борисовском районе под обстрел попала окраина села Грузское. В населённом пункте зафиксировано шесть прилётов. На окраине села Богун-Городок ВСУ с беспилотника сбросили два взрывных устройства. Окраину Лозовой Рудки атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет.
Под огнём был и Краснояружский район. ВСУ из миномёта обстреляли участок между Вязовым и Колотиловкой. Всего насчитали четыре прилёта. По окраине села Теребрено противник выпустил три миномётных снаряда. Обошлось без последствий.
Кроме того, ВСУ ударили и по приграничному Шебекинскому горокругу. В селе Муром ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.