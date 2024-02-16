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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В прошлом году в Белгороде родилось 16 королевских двоен

Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной

16 февраля 2024, 12:51
Фото: 1MI

В прошлом году в Белгороде родилось 16 королевских двоен

Как Бел.Ру сообщили в ответ на запрос в управлении ЗАГСа по региону, за год в Белгороде родилось 16 королевских двоен. При этом в целом по области ситуация оказалось не такой «удачной».
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Дети

Так, за 2023 год в Белгородской области (исключая Белгород) родилось пять пар королевских двойняшек. В 2024 году в целом по региону королевские двойняшки родиться пока не успели, но в самом Белгороде на свет появилась пара с необычными именами.

За последние пять лет картина тоже наблюдается необычная. В период с 2019 по 2014 года в Белгородской области родилось 19 пар королевских двойняшек, а за тот же отрезок времени в Белгороде — 105.

Что касается двойняшек обычных, не «королевских», то за три года их в области появилось на свет 663 пары. В Белгороде отдельно — 239 пар.

В прошлом году в Белгороде родились 53 двойни, с начала 2024 года — уже восемь. В Белгородской области — 151 и 22 соответственно.

Известно, что четыре пары двойняшек зарегистрировали с начала зимы в Губкинском округе: две пары — только мальчики, а одна — мальчик и девочка. По две пары двойняшек зарегистрировали в Шебекинском и Новооскольском горокругах, а также в Ракитянском районе.

Королевская двойня — это два ребенка разного пола, родившиеся в результате одной беременности. Смысл выражения в следующем: одновременное рождение у королевской четы в Средние века мальчика и девочки очень сильно облегчало процедуру престолонаследия, поэтому такого рода событие считалось радостным и сулящим благополучие.

Напомним, что в январе 2024 года в Белгородской области родилось 750 детей. Чаще всего родителями становились в возрасте от 30 до 35 лет, ещё три мамы и 12 пап стали родителями в возрасте от 50 лет и старше.

В Белгороде родилась королевская двойня с необычными именами
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#Общество#Белгородская область#Дети#Статистика#Загс#Эксклюзив#Белгород#Роды#Артем Черненко#Двойняшки#Королевские двойняшки
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