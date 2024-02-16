Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Так, за 2023 год в Белгородской области (исключая Белгород) родилось пять пар королевских двойняшек. В 2024 году в целом по региону королевские двойняшки родиться пока не успели, но в самом Белгороде на свет появилась пара с необычными именами.
За последние пять лет картина тоже наблюдается необычная. В период с 2019 по 2014 года в Белгородской области родилось 19 пар королевских двойняшек, а за тот же отрезок времени в Белгороде — 105.
Что касается двойняшек обычных, не «королевских», то за три года их в области появилось на свет 663 пары. В Белгороде отдельно — 239 пар.
В прошлом году в Белгороде родились 53 двойни, с начала 2024 года — уже восемь. В Белгородской области — 151 и 22 соответственно.
Известно, что четыре пары двойняшек зарегистрировали с начала зимы в Губкинском округе: две пары — только мальчики, а одна — мальчик и девочка. По две пары двойняшек зарегистрировали в Шебекинском и Новооскольском горокругах, а также в Ракитянском районе.
Королевская двойня — это два ребенка разного пола, родившиеся в результате одной беременности. Смысл выражения в следующем: одновременное рождение у королевской четы в Средние века мальчика и девочки очень сильно облегчало процедуру престолонаследия, поэтому такого рода событие считалось радостным и сулящим благополучие.
Напомним, что в январе 2024 года в Белгородской области родилось 750 детей. Чаще всего родителями становились в возрасте от 30 до 35 лет, ещё три мамы и 12 пап стали родителями в возрасте от 50 лет и старше.