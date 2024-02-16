С начала зимы в Белгородской области на свет появились четыре королевские двойни

Руководитель областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко рассказала на своей странице в соцсети о том, сколько двойняшек родилось за эту зиму. Большинство новорождённых оказались мальчиками.