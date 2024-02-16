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Двойняшки

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Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной
16 февраля, 12:51
С начала зимы в Белгородской области на свет появились четыре королевские двойни
Руководитель областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко рассказала на своей странице в соцсети о том, сколько двойняшек родилось за эту зиму. Большинство новорождённых оказались мальчиками.
16 февраля, 08:51
2023
Тройняшки родились в двух белгородских семьях
126 семей пополнились двойняшками, ещё две — тройнями. О том, в каких районах Белгородской области чаще регистрировали детей, сообщила глава ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
24 ноября 2023, 09:15
За год в Белгородской области родились 228 двойняшек
Чаще всего белгородки рождали девочек, чем мальчиков. В каких районах появились на свет двойняшки, сообщила глава белгородского ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
12 октября 2023, 10:41
За полгода в Белгородской области родилось 87 пар двойняшек
Среди двойняшек лидируют девочки. Их за шесть месяцев родилась 31 пара, сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
13 июля 2023, 14:20
В Белгородской области за весну родилось 24 пары двойняшек
Такие данные озвучила глава регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко. По её словам, «самым урожайным» оказался март, в котором родилось 14 пар двойняшек.
25 мая 2023, 12:12
Среди новорождённых в Белгородской области продолжают лидировать мальчики
В марте 2023 года в Белгородской области родилось 902 ребёнка. Из них 480 мальчиков и 422 девочки. Об этом сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко на своей странице в соцсети.
5 апреля 2023, 08:34
Пять пар двойняшек родились в Белгородской области за неделю
Рождались только двойняшки-девочки сразу в нескольких муниципалитетах, сообщила глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.
17 февраля 2023, 11:58
2022
В белгородских семьях за 10 месяцев родились 109 пар двойняшек
Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты населения и труда Белгородской области.
12 ноября 2022, 20:46

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