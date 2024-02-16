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Published Сегодня, 08:51

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Updated Сегодня, 08:57

Родители и дети

С начала зимы в Белгородской области на свет появились четыре королевские двойни

16 февраля 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Родители и дети

В Белгородской области посчитали число зимних двойняшек

Руководитель областного ЗАГСа Татьяна Слюсаренко рассказала на своей странице в соцсети о том, сколько двойняшек родилось за эту зиму. Большинство новорождённых оказались мальчиками.

В Белгородской области зарегистрировали 37 пар зимних двойняшек. Все они родились с 1 декабря 2023 года по 15 февраля 2024 года. При этом чаще этой зимой рождались мальчики: из 74 малышей мальчиков — 51, а девочек — 23.

В Белгороде зарегистрировали наибольшее количество двойняшек — 12 пар. При этом шесть из них состоят только из мальчиков. В Старом Осколе родились 10 пар двойняшек, семь из которых только мальчики, а три пары — королевская двойня.

Ещё четыре пары зарегистрировали в Губкинском округе: две пары — только мальчики, а одна — мальчик и девочка.

По две пары двойняшек зарегистрировали в Шебекинском и Новооскольском горокругах, а также в Ракитянском районе. При этом в Шебекино и Ракитном зарегистрированы одни мальчики, а в Новом Осколе — 3 мальчика и 1 девочка. Ещё по одной паре появились в Алексеевском и Валуйском округах, а также в Белгородском, Корочанском и Красногвардейском районах.

Отметим, что королевской двойней называют тех двойняшек, где родились мальчик и девочка.

Ранее стали известны имена, которыми в начале 2024 года белгородцы чаще всего называли своих новорождённых детей. Например, Кристианой и Кристианом назвали королевскую двойню.

В Белгороде родилась королевская двойня с необычными именами
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