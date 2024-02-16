С начала зимы в Белгородской области на свет появились четыре королевские двойни

По две пары двойняшек зарегистрировали в Шебекинском и Новооскольском горокругах, а также в Ракитянском районе. При этом в Шебекино и Ракитном зарегистрированы одни мальчики, а в Новом Осколе — 3 мальчика и 1 девочка. Ещё по одной паре появились в Алексеевском и Валуйском округах, а также в Белгородском, Корочанском и Красногвардейском районах.