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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Обстрел Белгорода 30 декабря

«Внук был близко к взрыву, не успел добежать»: белгородка рассказала о спасении детей

13 февраля 2024, 10:07
Фото: Bel.ru
Обстрел Белгорода 30 декабря

Белгородка рассказала о спасении внуков при обстреле

Историю местная жительница рассказала под постом губернатора. В этот день семья возвращалась из художественной школы, когда начался обстрел. Бабушка и её внучки успели спрятаться под балконом, а внуку помог случайный прохожий.

Белгородка Светлана вместе с внуками попала под обстрел 30 декабря. Семья возвращалась из художественной школы через сквер на улице Николая Чумичова. В этот момент услышали свист, взрывы, из близстоящих домов посыпались осколки.

«Мы с внучками бросились под балкон. А Артём [внук] был очень близко к взрыву, он не успел добежать. С нами был случайный прохожий, он, не раздумывая, под градом сыпавшихся стёкол побежал за Артёмом», — вспоминает женщина.

У мальчика на ладошке была большая рваная рана, рассказывает белгородка. Прохожий помог перетянуть руку мальчику, бабушка бросилась на дорогу, чтобы остановить машину. Проезжавший мимо молодой человек остановился, помог семье сесть в машину. Также у мальчика заметили сильное кровотечение в области крестца. Пострадавшего довезли к пункту скорой помощи.

На выезде остановили машину скорой помощи, отправлявшуюся на вызов, но, когда врачи увидели Артёма, без слов оперативно погрузили нас, профессионально оказав первую помощь, незамедлительно доставили в областную детскую больницу.
Светлана

Позже в соцсетях семья нашла своих спасителей. Ими оказался местный житель Дмитрий и Владислав — водитель авто. Белгородка поблагодарила всех, кто не остался равнодушным в тот трагический день.

В комментариях ещё одна местная жительница Анастасия также поблагодарила врачей скорой и областной больницы за спасение раненых детей 30 декабря.

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