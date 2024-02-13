«Внук был близко к взрыву, не успел добежать»: белгородка рассказала о спасении детей

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Белгородка Светлана вместе с внуками попала под обстрел 30 декабря. Семья возвращалась из художественной школы через сквер на улице Николая Чумичова. В этот момент услышали свист, взрывы, из близстоящих домов посыпались осколки.
«Мы с внучками бросились под балкон. А Артём [внук] был очень близко к взрыву, он не успел добежать. С нами был случайный прохожий, он, не раздумывая, под градом сыпавшихся стёкол побежал за Артёмом», — вспоминает женщина.
У мальчика на ладошке была большая рваная рана, рассказывает белгородка. Прохожий помог перетянуть руку мальчику, бабушка бросилась на дорогу, чтобы остановить машину. Проезжавший мимо молодой человек остановился, помог семье сесть в машину. Также у мальчика заметили сильное кровотечение в области крестца. Пострадавшего довезли к пункту скорой помощи.
На выезде остановили машину скорой помощи, отправлявшуюся на вызов, но, когда врачи увидели Артёма, без слов оперативно погрузили нас, профессионально оказав первую помощь, незамедлительно доставили в областную детскую больницу.
Светлана
Позже в соцсетях семья нашла своих спасителей. Ими оказался местный житель Дмитрий и Владислав — водитель авто. Белгородка поблагодарила всех, кто не остался равнодушным в тот трагический день.
В комментариях ещё одна местная жительница Анастасия также поблагодарила врачей скорой и областной больницы за спасение раненых детей 30 декабря.