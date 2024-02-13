Дети смогут учиться: в белгородском приграничье планируют провести интернет

Posted Вчера, 15:47
Published Вчера, 15:47
Modified Вчера, 15:47
Updated Вчера, 15:47
В ходе встречи глава региона обсудил с федеральным министром необходимость оказания помощи Белгородской области в прокладке оптоволокна в приграничных муниципалитетах. Это поможет обеспечить жителей качественным интернетом. В первую очередь, отметил губернатор, это позволит настроить качественный учебный процесс у школьников.
Кроме этого, планируется улучшить качество сотовой связи.
Запрос очень большой. Буквально во время каждого посещения приграничных сёл, районов и городов я получаю соответствующий запрос от жителей. <…> Надеюсь, в ближайшее время совместно мы придём к решению этих очень важных для нас вопросов.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в 2024 году в регионе планируется улучшить сотовую связь в 76 населённых пунктах.