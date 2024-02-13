Дети смогут учиться: в белгородском приграничье планируют провести интернет

В ходе встречи глава региона обсудил с федеральным министром необходимость оказания помощи Белгородской области в прокладке оптоволокна в приграничных муниципалитетах. Это поможет обеспечить жителей качественным интернетом. В первую очередь, отметил губернатор, это позволит настроить качественный учебный процесс у школьников.