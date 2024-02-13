Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 15:47

Published Вчера, 15:47

Modified Вчера, 15:47

Updated Вчера, 15:47

Учёба

Дети смогут учиться: в белгородском приграничье планируют провести интернет

13 февраля 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney
Учёба

В белгородском приграничье проведут интернет и улучшат сотовую связь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с министром цифрового развития РФ Максутом Шадаевым и обсудил возможность проведения оптоволокна в приграничных районах. Помимо интернета, в сёлах должна появиться качественная сотовая связь.

В ходе встречи глава региона обсудил с федеральным министром необходимость оказания помощи Белгородской области в прокладке оптоволокна в приграничных муниципалитетах. Это поможет обеспечить жителей качественным интернетом. В первую очередь, отметил губернатор, это позволит настроить качественный учебный процесс у школьников.

Кроме этого, планируется улучшить качество сотовой связи.

Запрос очень большой. Буквально во время каждого посещения приграничных сёл, районов и городов я получаю соответствующий запрос от жителей. <…> Надеюсь, в ближайшее время совместно мы придём к решению этих очень важных для нас вопросов.
Вячеслав Гладков

Напомним, что в 2024 году в регионе планируется улучшить сотовую связь в 76 населённых пунктах.

Белгородцам назначили штраф за незаконную добычу песка в приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец хранил у себя дома в приграничье 2 кг марихуаны для дальнейшей продажиВ белгородском приграничье проблемы с магазинами, решать будут с помощью автолавокВСУ вновь атаковали приграничье: задело частный дом
#Общество#Белгородская область#Интернет#Касается каждого#Оптоволокно#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Александра Склярова#Белгородское приграничье
Подпишитесь
Взрослые не смогли договориться: как о восьмилетнем белгородце узнала вся страна
Сегодня, 07:35
«Борзые» и «Радужные»: как белгородские подростки держали «слово пацана»
Сегодня, 07:18
Гендиректору компании «Белдорстрой» внесли представление из-за проблемной дороги
Сегодня, 07:28
Помогут таблички: белгородцы смогут найти в зданиях аптечки на случай обстрелов
Сегодня, 06:31
Что известно о состоянии белгородки, раненной при ночной атаке ВСУ?
Сегодня, 08:10
Названа причина отмены концерта известного певца в Белгороде 14 февраля
Сегодня, 06:50