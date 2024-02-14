Единое пособие на детей: какова сумма в Белгородской области и как его получить

На размер выплаты влияет прожиточный минимум. В 2024 году он вырос, поэтому размер пособия увеличился. В Белгородской области оно выросло на сумму от 500 до 975 рублей в месяц. По состоянию на текущий год размер выплаты составляет 6296-12 592 рублей в месяц на детей. Для беременных женщин — 7074-14 149 рублей в месяц.