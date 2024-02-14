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Posted Вчера, 13:18

Published Вчера, 13:18

Modified Вчера, 13:20

Updated Вчера, 13:20

Мать и ребёнок

Единое пособие на детей: какова сумма в Белгородской области и как его получить

14 февраля 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney
Мать и ребёнок

В белгородском СФР назвали сумму единого пособия на детей

С начала года в регионе назначили пособие на 16,7 тысячи детей и более чем 270 беременным женщинам. Размер пособия в этом году вырос после повышения прожиточного минимума. Подробности рассказали в областном отделении СФР.
Сюжет
Пособие

Граждане РФ могут получить единое пособие на детей. Его сумма в этом году выросла в связи с повышением прожиточного минимума.

Претендовать на единое пособие на детей могут граждане России, постоянно проживающие на территории страны. При оформлении выплаты проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

Единое пособие назначается на 12 месяцев. После истечения этого срока нужно повторно подать заявление в Соцфонд.

На размер выплаты влияет прожиточный минимум. В 2024 году он вырос, поэтому размер пособия увеличился. В Белгородской области оно выросло на сумму от 500 до 975 рублей в месяц. По состоянию на текущий год размер выплаты составляет 6296-12 592 рублей в месяц на детей. Для беременных женщин — 7074-14 149 рублей в месяц.

Право семьи на пособие из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается. Предоставляется выплата на каждого ребёнка. Получить средства могут работающие и неработающие родители, опекуны, усыновители или приёмные родители. Подавать заявление можно через «Госуслуги».

В 2024 году Соцфонд назначил пособие 9 704 родителям на 16 717 детей возрастом до 17 лет. Также выплату назначили 275 беременным женщинам. Выделили на эти цели более 200 млн рублей.

Ранее сообщалось о единовременной выплате за рождение детей в Белгородской области. Её уже получили 8,3 тыс. жителей региона.

Единовременная выплата при рождении ребёнка: как её получить
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#Общество#Белгородская область#Пособие#Выплаты#Белгород#Наталья Корявых#Соцфонд#СФР
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