Единое пособие на детей: какова сумма в Белгородской области и как его получить

Posted Вчера, 13:18
Published Вчера, 13:18
Modified Вчера, 13:20
Updated Вчера, 13:20
Граждане РФ могут получить единое пособие на детей. Его сумма в этом году выросла в связи с повышением прожиточного минимума.
Претендовать на единое пособие на детей могут граждане России, постоянно проживающие на территории страны. При оформлении выплаты проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.
Единое пособие назначается на 12 месяцев. После истечения этого срока нужно повторно подать заявление в Соцфонд.
На размер выплаты влияет прожиточный минимум. В 2024 году он вырос, поэтому размер пособия увеличился. В Белгородской области оно выросло на сумму от 500 до 975 рублей в месяц. По состоянию на текущий год размер выплаты составляет 6296-12 592 рублей в месяц на детей. Для беременных женщин — 7074-14 149 рублей в месяц.
Право семьи на пособие из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается. Предоставляется выплата на каждого ребёнка. Получить средства могут работающие и неработающие родители, опекуны, усыновители или приёмные родители. Подавать заявление можно через «Госуслуги».
В 2024 году Соцфонд назначил пособие 9 704 родителям на 16 717 детей возрастом до 17 лет. Также выплату назначили 275 беременным женщинам. Выделили на эти цели более 200 млн рублей.
Ранее сообщалось о единовременной выплате за рождение детей в Белгородской области. Её уже получили 8,3 тыс. жителей региона.