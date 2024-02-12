Повышение коснётся 4,1 млн человек: Минтруд рассказал об индексации ещё одной выплаты

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В России социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Проект постановления об уровне индексации в 2024 году уже опубликовали для общественного обсуждения.
Индексация пенсий ежегодно проводится 1 апреля. Увеличение выплат затронет 4,1 млн россиян. На эти цели в 2024 году предусмотрено 37,5 млрд рублей из федерального бюджета.
Согласно данным ведомства, с 1 апреля повысятся выплаты более чем 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также у почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения. Во втором случае речь идёт в том числе о военнослужащих и их семьях, ветеранах Великой Отечественной войны, россиянах, которые получили знаки жителей осаждённых Сталинграда, Севастополя и Ленинграда.
Ранее сообщалось, что в этом году пенсионное законодательство ждёт ряд изменений. Подробнее — по ссылке.