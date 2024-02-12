Повышение коснётся 4,1 млн человек: Минтруд рассказал об индексации ещё одной выплаты

Согласно данным ведомства, с 1 апреля повысятся выплаты более чем 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также у почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения. Во втором случае речь идёт в том числе о военнослужащих и их семьях, ветеранах Великой Отечественной войны, россиянах, которые получили знаки жителей осаждённых Сталинграда, Севастополя и Ленинграда.