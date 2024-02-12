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Пенсионеры

Повышение коснётся 4,1 млн человек: Минтруд рассказал об индексации ещё одной выплаты

12 февраля 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney
Пенсионеры

Белгородцам повысят социальные пенсии

Индексация ежегодно проводится 1 апреля. Это позволит увеличить размер выплат для 4,1 млн человек, сообщили в Министерстве труда РФ.
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Пенсия

В России социальные пенсии проиндексируют на 7,5%. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Проект постановления об уровне индексации в 2024 году уже опубликовали для общественного обсуждения.

Индексация пенсий ежегодно проводится 1 апреля. Увеличение выплат затронет 4,1 млн россиян. На эти цели в 2024 году предусмотрено 37,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Согласно данным ведомства, с 1 апреля повысятся выплаты более чем 3,4 млн получателей социальных пенсий, а также у почти 700 тыс. получателей государственного пенсионного обеспечения. Во втором случае речь идёт в том числе о военнослужащих и их семьях, ветеранах Великой Отечественной войны, россиянах, которые получили знаки жителей осаждённых Сталинграда, Севастополя и Ленинграда.

Ранее сообщалось, что в этом году пенсионное законодательство ждёт ряд изменений. Подробнее — по ссылке.

Индексация пенсий и перерасчёт: какие изменения ждут в 2024 году
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#Общество#Белгородская область#Пенсионеры#Индексация#Пенсия#Россия#Наталья Корявых#Минтруд
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