Индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах в РФ могут провести в два этапа

В последующие два года предлагается провести двухэтапную индексацию, пишет издание со ссылкой на РБК. Так, с 1 февраля 2025 года выплаты могут проиндексировать на 4%, с 1 апреля — на 3,8%. В итоге среднегодовой размер пенсии увеличится до 24,1 тыс. рублей. С 1 февраля 2026 года предложено проиндексировать выплаты на 4%, а с 1 апреля — на 2,8%. Как итог — повышение среднегодовой пенсии до 25,7 тыс. рублей.