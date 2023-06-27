Индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах в РФ могут провести в два этапа

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Минтруда РФ предложило провести индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров в 2025 и 2026 годах в два этапа. В 2024 году выплаты планируют проиндексировать на 5,3%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии увеличится до 22,8 тыс. рублей.
В последующие два года предлагается провести двухэтапную индексацию, пишет издание со ссылкой на РБК. Так, с 1 февраля 2025 года выплаты могут проиндексировать на 4%, с 1 апреля — на 3,8%. В итоге среднегодовой размер пенсии увеличится до 24,1 тыс. рублей. С 1 февраля 2026 года предложено проиндексировать выплаты на 4%, а с 1 апреля — на 2,8%. Как итог — повышение среднегодовой пенсии до 25,7 тыс. рублей.
Об индексации говорится в проекте бюджета Социального фонда. Уточняется, что индексация в феврале проводится по прогнозируемому уровню инфляции, а в апреле — по уровню роста доходов Соцфонда. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в ближайшие три года не должна превысить 4%. Вместе с тем отмечается, что зарплаты будут расти быстрее пенсий, несмотря на двойную индексацию.
Двухэтапная индексация пенсий уже применялась в РФ до 2019 года.