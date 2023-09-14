Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Если руководство региональной организации-работодателя не выполнит этого требования, ему может грозить как административная, так и уголовная ответственность. В частности, сумма штрафа составляет от 1000 до 50 000 рублей в зависимости от того, кого признают виновным: индивидуального предпринимателя (ИП), руководителя организации или саму организацию как юрлицо.