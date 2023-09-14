Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
В своем выступлении в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин отметил, что к 2030 году МРОТ вырастет в общей сложности в два раза, и это, в свою очередь, простимулирует повышение заработной платы.
«Отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе, как МРОТ — минимальный размер оплаты труда. Мы продолжаем индексировать его, причем опережающими темпами, увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума. С 1 января 2023 года МРОТ был повышен на 6,3%, до 16 242 рублей в месяц. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию, сразу на 18,5%. С 1 января 2023 года была 6,3% индексация, а с 1 января 2024 года будет 18,5%, что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом», — уточнил глава государства.
В период с 2019 по 2023 годы минимальный размер оплаты труда на территории Белгородской области индексировался каждый год в январе. Таким образом, прирост МРОТ в регионе за последние пять лет составил 4962 рубля, а прожиточный минимум на душу населения за тот же период увеличился на 3373 рубля.
|Год
|МРОТ
|Прожиточный минимум
(на душу населения)
|2023
|16242 руб.
|12075 руб./мес.
|2022
|13890 руб.
|10038 руб./мес.
|2021
|12792 руб.
|9720 руб./мес.
|2020
|12130 руб.
|9236 — 9593 руб./мес. (I–IV кв.)
|2019
|11280 руб.
|8702 — 9236 руб./мес. (I–IV кв.)
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в регионе вырастет на 18,5% и составит, соответственно, 19246,77 ₽, что на три с лишним тысячи больше текущего значения и существенно превышает нынешний и прогнозируемый уровни инфляции в РФ.
Рост минимального размера оплаты труда в РФ с января 2024-го автоматически влечет за собой повышение заработной платы работникам бюджетных предприятий и организаций Белгородской области — в тех случаях, если заработок сотрудника за полную норму рабочего времени меньше нового значения МРОТ либо регионального или отраслевого минимума.
Если руководство региональной организации-работодателя не выполнит этого требования, ему может грозить как административная, так и уголовная ответственность. В частности, сумма штрафа составляет от 1000 до 50 000 рублей в зависимости от того, кого признают виновным: индивидуального предпринимателя (ИП), руководителя организации или саму организацию как юрлицо.
«Придется пересмотреть показатели следующих окладов, разрядов, исходя из того, что не может быть заработная плата работника нижней квалификации выше, чем работников средней, высшей квалификации», — отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб.
Она сообщила, что с увеличением МРОТ в январе будущего года вырастет размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по безработице. Кроме того, федеральный «минимум» напрямую влияет на расчет отпускных, командировочных, страховых взносов и иных выплат, которые рассчитываются исходя из среднего заработка.