Индексация пенсий и перерасчёт: какие изменения ждут в 2024 году

После окончания работы гражданам не нужно обращаться в клиентские службы Соцфонда для пересчёта пенсии с учётом индексации, так как в ведомстве эту работу проводят по информации работодателя. Если человек уходит на пенсию, размер пенсии пересчитывается, принимаются во внимание все коэффициенты индексации. Информацию о размере пенсии после увольнения можно узнать в личном кабинете на портале «Госуслуги». Размер пенсии, с учётом индексации, будет выплачиваться на второй месяц после увольнения. Если человек снова устраивается на работу после проведения пересчёта, страховая пенсия не будет уменьшаться. Всего в настоящее время на территории Белгородской области работает 92 821 человек пенсионного возраста.