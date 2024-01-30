Индексация пенсий и перерасчёт: какие изменения ждут в 2024 году

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Published Сегодня, 06:51
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С начала текущего года было объявлено о традиционном увеличении страховых пенсий на 7,5%. Пенсии с учётом индексации будут выплачиваться только неработающим пенсионерам. Кроме того, начиная с 1 января 2024 года размер прожиточного минимума для пенсионеров был повышен до 11 164 рублей. А с 1 февраля социальные выплаты и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников будут проиндексированы на 7,4%. Планируется также индексация пенсий, связанных с государственным пенсионным обеспечением, на 7,5% с 1 апреля. И, наконец, с 1 августа произойдёт ежегодная корректировка размеров пенсий для работающих граждан за работу в 2023 году.
Граждане, проживавшие или работавшие в Чернобыльской зоне — а именно в Алексеевском, Красненском, Старооскольском, Чернянском и Ровеньском муниципалитетах, составляют круг лиц, получающих государственное пенсионное обеспечение. Кроме того, пенсии назначаются детям-инвалидам с детства, гражданам, достигшим возраста 70 лет (мужчины) и 65 лет (женщины) и не набравшие требуемое количество стажа для назначения страховой пенсии по старости. Также имеют право на государственную пенсию другие категории, такие как участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы и инвалиды без стажа работы.
Общее количество получателей пенсий в Белгородской области составляет 485 155 человек, из которых 51 763 получают государственное пенсионное обеспечение. Последняя категория является наиболее многочисленной и включает граждан, проживающих и работающих в зоне с льготно-экономическим статусом. При назначении данной пенсии выплаты производятся с учётом индексации и не зависят от факта работы.
После окончания работы гражданам не нужно обращаться в клиентские службы Соцфонда для пересчёта пенсии с учётом индексации, так как в ведомстве эту работу проводят по информации работодателя. Если человек уходит на пенсию, размер пенсии пересчитывается, принимаются во внимание все коэффициенты индексации. Информацию о размере пенсии после увольнения можно узнать в личном кабинете на портале «Госуслуги». Размер пенсии, с учётом индексации, будет выплачиваться на второй месяц после увольнения. Если человек снова устраивается на работу после проведения пересчёта, страховая пенсия не будет уменьшаться. Всего в настоящее время на территории Белгородской области работает 92 821 человек пенсионного возраста.
С начала 2022 года Социальный фонд занимается установлением пенсий по инвалидности и выплатами ежемесячных денежных средств проактивно. Белгородцам достаточно только подать заявление о выборе способа доставки пенсии: через почту или банк. После установления пенсии по инвалидности граждане смогут предоставить документы о стаже, заработке или об иждивенцах, и размер пенсии будет пересмотрен с даты установления группы инвалидности.
Также в 2022 году были установлены в проактивном режиме досрочные пенсии по предложению центра занятости. Пенсионные дела граждан, достигающих 80-летнего возраста и получающих пенсию по случаю потери кормильца, рассматриваются также в беззаявительном порядке.
Необходимо отметить, что для граждан, достигающих 80-летнего возраста, фиксированная выплата увеличивается. В настоящее время её размер для граждан в возрасте 80 лет и инвалидов первой группы составляет 8134,88 рубля. Возможно и удвоение до 16 269,76 рублей. Но это увеличение применяется только к страховой пенсии по старости, поэтому пенсионные дела получателей по случаю потери кормильца, достигающих 80-летнего возраста, пересматриваются для перевода на пенсию по старости. Стоит отметить, что данное увеличение применяется также к инвалидам.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, как выйти на пенсию досрочно в Белгородской области. Подробнее читайте по ссылке.
При этом стоит отметить, что в текущем году в регионе выйти на пенсию смогут женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения при наличии 15 лет страхового стажа и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) не менее 28,2.
В 2022 году на пенсию в Белгородской области вышли 20 846 белгородцев, а в 2023 — 12 822.
Средней размер пенсии два года назад (в 2022-м) в регионе составил 18 327,57 рублей, а в 2023 году — 19 402,66 рубля.