Единовременная выплата при рождении ребёнка: как её получить

Posted Вчера, 14:36
Published Вчера, 14:36
Modified Вчера, 14:38
Updated Вчера, 14:38
Белгородцам рассказали о том, как можно получить выплату за рождение ребёнка. Для этого необходимо выполнить несколько шагов.
Если вы работаете, то нужно обращаться к своему работодателю. Неработающим белгородцам для оформления выплаты следует подать заявление в клиентскую службу Соцфонда. Подать указанный документ можно и через портал «Госуслуги». Решение о назначении единовременного пособия принимается в течение десяти рабочих дней, после этого выплата поступит в течение пяти рабочих дней.
Как пояснили в Соцфонде, при рождении двух и более детей, выплата назначается на каждого ребёнка. Работающим родителям средства предоставляют в течение 10 рабочих дней после получения информации о рождении ребёнка из ЗАГСа.
В 2023 году размер указанного пособия в Белгородской области составлял 22 909 рублей. С 1 февраля размер выплаты увеличился на 7,4%. Теперь она составляет 24 604 рубля.
Выплата за рождение ребёнка положена всем россиянам, невзирая на их доходы. Материальная помощь предоставляется на каждого ребёнка. Получить средства могут ещё опекуны, усыновители или приёмные родители.
В 2023 году получателями выплаты стали более 8,3 тыс. белгородцев. На эти цели направили 192 млн рублей.
Ранее Бел.Ру писало о том, какие выплаты на детей положены родителям в Белгородской области. Подробнее — по ссылке.