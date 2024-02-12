Единовременная выплата при рождении ребёнка: как её получить

Если вы работаете, то нужно обращаться к своему работодателю. Неработающим белгородцам для оформления выплаты следует подать заявление в клиентскую службу Соцфонда. Подать указанный документ можно и через портал «Госуслуги». Решение о назначении единовременного пособия принимается в течение десяти рабочих дней, после этого выплата поступит в течение пяти рабочих дней.