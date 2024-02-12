Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:36

Published Вчера, 14:36

Modified Вчера, 14:38

Updated Вчера, 14:38

Мать и ребёнок

Единовременная выплата при рождении ребёнка: как её получить

12 февраля 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney
Мать и ребёнок

192 млн рублей направили белгородцам за рождение детей

Единовременную выплату за рождение ребёнка в прошлом году получили 8,3 тыс. жителей Белгородской области. На финансирование этой меры поддержки в регионе потратили 192 млн рублей. О том, как её получить, рассказали в пресс-службе отделения СФР.
Сюжет
Дети

Белгородцам рассказали о том, как можно получить выплату за рождение ребёнка. Для этого необходимо выполнить несколько шагов.

Как получить пособие за рождение ребёнка

Если вы работаете, то нужно обращаться к своему работодателю. Неработающим белгородцам для оформления выплаты следует подать заявление в клиентскую службу Соцфонда. Подать указанный документ можно и через портал «Госуслуги». Решение о назначении единовременного пособия принимается в течение десяти рабочих дней, после этого выплата поступит в течение пяти рабочих дней.

Размеры выплаты за рождение детей

Как пояснили в Соцфонде, при рождении двух и более детей, выплата назначается на каждого ребёнка. Работающим родителям средства предоставляют в течение 10 рабочих дней после получения информации о рождении ребёнка из ЗАГСа.

В 2023 году размер указанного пособия в Белгородской области составлял 22 909 рублей. С 1 февраля размер выплаты увеличился на 7,4%. Теперь она составляет 24 604 рубля.

Сколько белгородцев уже получили выплату

Выплата за рождение ребёнка положена всем россиянам, невзирая на их доходы. Материальная помощь предоставляется на каждого ребёнка. Получить средства могут ещё опекуны, усыновители или приёмные родители.

В 2023 году получателями выплаты стали более 8,3 тыс. белгородцев. На эти цели направили 192 млн рублей.

Ранее Бел.Ру писало о том, какие выплаты на детей положены родителям в Белгородской области. Подробнее — по ссылке.

Какие выплаты на детей положены родителям в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Повышение коснётся 4,1 млн человек: Минтруд рассказал об индексации ещё одной выплатыЖильё, образование или выплаты: на что белгородки смогут потратить маткапиталЗа белгородскими семьями, претендующими на новые выплаты, закрепят кураторов
#Общество#Белгородская область#Дети#Выплаты#Белгород#Наталья Корявых#Рождение ребёнка#СФР
Подпишитесь
Виновата Украина: пятикратный рост числа убийств зафиксировали в Белгородской области
Сегодня, 13:04
Нарушили права собственника? В «Русагро» рассказали о причине иска к Зотову
Сегодня, 06:40
Названы сроки создания новой особой экономической зоны в Белгородской области
Сегодня, 12:14
Заседание по делу Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого
Сегодня, 09:40
Пенсии не будет? Экс-мэр Галдун не явился в суд и его иск к ОСФР не рассмотрели
Сегодня, 08:05
Доплаты, поручения, «возмущения»: в суде выступил водитель Александра Сергиенко
Сегодня, 11:26