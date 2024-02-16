«Дети очень тоскуют по ним»: белгородка рассказала о гибели питомцев при обстреле

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
Белгородка рассказала, как при обстреле города 15 февраля лишилась своих питомцев. Они находились на улице в момент атаки и погибли.
Дом горожанки располагается неподалёку от торгового центра на Плеханова, куда пришёлся один из прилётов. Когда начался обстрел, жильцы находились дома. Белгородка и её семья отделались сотрясением головного мозга и отказались ложиться в больницу.
Их питомцам, коту и собаке, повезло меньше. Животные погибли.
«Это большая утрата для нас. Берте, нашему любимому самоеду, было три года, Кексу — два. Дети очень тоскуют по ним», — поделилась горожанка с редакцией.
Также женщина рассказала, что в её доме выбило окна. Городская администрация занимается восстановительными работами. Детей жительницы после случившегося решили отправить в лагерь.