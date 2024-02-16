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Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:54

Updated Сегодня, 18:54

Пострадавший дом в Белгороде

«Дети очень тоскуют по ним»: белгородка рассказала о гибели питомцев при обстреле

16 февраля 2024, 18:52
Фото: RT
Пострадавший дом в Белгороде

Белгородка рассказала о погибших при обстреле её кота и собаки

Накануне при обстреле дом жительницы Белгорода сильно пострадал. Она вместе семьёй находилась дома. Жильцы получили сотрясение мозга. Их кот и собака находились на улице и погибли, пишет RT.

Белгородка рассказала, как при обстреле города 15 февраля лишилась своих питомцев. Они находились на улице в момент атаки и погибли.

Дом горожанки располагается неподалёку от торгового центра на Плеханова, куда пришёлся один из прилётов. Когда начался обстрел, жильцы находились дома. Белгородка и её семья отделались сотрясением головного мозга и отказались ложиться в больницу.

Их питомцам, коту и собаке, повезло меньше. Животные погибли.

«Это большая утрата для нас. Берте, нашему любимому самоеду, было три года, Кексу — два. Дети очень тоскуют по ним», — поделилась горожанка с редакцией.

Также женщина рассказала, что в её доме выбило окна. Городская администрация занимается восстановительными работами. Детей жительницы после случившегося решили отправить в лагерь.

Погибшие питомцыПогибшие питомцы
Погибшие питомцыПогибшие питомцы
Повреждения после обстрелаПовреждения после обстрела
Погибшие питомцы
Фото: RT
Что сейчас происходит с раненными при обстреле Белгорода горожанами?
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