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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Рухнувшие обломки в результате атаки на Белгород

Жители находят обломки ракет после удара по Белгороду

15 февраля 2024, 10:42
Фото: соцсети
Рухнувшие обломки в результате атаки на Белгород

В Белгороде продолжают находить обломки после ракетного обстрела

В Сети публикуют фото, на которых запечатлены обломки ракет. Одну из них нашли на улице Губкина. Обломки также заметили в Дубовом.
Сюжет
Обстрел

После ракетного удара по Белгороду днём 15 февраля местные жители находят обломки ракет в разных частях города. Один из обломков обнаружили в Дубовом.

Как сообщается, одну из ракет заметили на Губкина, 55. Обломок боеприпаса «облокотился» на угол многоквартирного дома. Ещё один обломок заметили в Дубовом Белгородского района. Где находятся остальные части ракет, не уточняется.

Добавим, что один из прилётов пришёлся на школьный стадион. Сообщалось о пострадавших. На месте находились машины скорой помощи.

Кроме того, сообщается о гибели женщины в грудным ребёнком на стадионе около школы.

Обломки ракет в БелгородеОбломки ракет в Белгороде
Обломки ракет в БелгородеОбломки ракет в Белгороде
Обломки ракет в БелгородеОбломки ракет в Белгороде
Обломки ракет в БелгородеОбломки ракет в Белгороде
Обломки ракет в БелгородеОбломки ракет в Белгороде
Обломки ракет в Белгороде
Фото: соцсети
Женщина с грудным ребёнком погибли на стадионе у школы при обстреле Белгорода
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