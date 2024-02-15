Жители находят обломки ракет после удара по Белгороду

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
После ракетного удара по Белгороду днём 15 февраля местные жители находят обломки ракет в разных частях города. Один из обломков обнаружили в Дубовом.
Как сообщается, одну из ракет заметили на Губкина, 55. Обломок боеприпаса «облокотился» на угол многоквартирного дома. Ещё один обломок заметили в Дубовом Белгородского района. Где находятся остальные части ракет, не уточняется.
Добавим, что один из прилётов пришёлся на школьный стадион. Сообщалось о пострадавших. На месте находились машины скорой помощи.
Кроме того, сообщается о гибели женщины в грудным ребёнком на стадионе около школы.