Что известно о мощной атаке ВСУ на Белгород к этому часу

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В очередной раз Белгород подвергся атаке ВСУ. Согласно сообщениям из Сети, есть раненые и пострадавшие. Фотографии с последствиями обстрела также публикуют в интернете.
После полудня белгородцы услышали звуки взрывов. Очевидцы сообщали, что в некоторых местах после грохота поднялся дым. Только после взрывов в городе включили сирены и объявили ракетную опасность.
«Внимание! Белгород, Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — такое сообщение жители получили в 12:19.
Рассылка пришла от РСЧС. Вскоре о ракетной опасности объявил и губернатор Вячеслав Гладков. На момент публикации отбоя тревоги ещё не было.
По данным Telegram-канала 112, в результате атаки по Белгороду погибли четыре человека. По другим данным — шесть. Эту информацию власти пока не подтверждали. Источник сообщает о семерых пострадавших, другой федеральный канал заявляет о десяти раненных из-за прилёта.
По обновлённой информации от канала 112, число погибших выросло до пяти, среди них — грудной ребёнок. Также говорится об 11 пострадавших.
Сами белгородцы сообщают о прилёте в магазин на Харгоре. В нескольких местах Белгорода начал подниматься дым. Как утверждают очевидцы, обломки упали на школьный стадион.
Добавим, что машины скорой помощи уже стянулись к месту прилёта около магазина. Ещё в Сети сообщили о повреждённом авто и пострадавшем на стадионе на улице Спортивной. Пока эту информацию тоже официально не подтверждали. Однако, судя по кадрам из белгородских пабликов, на указанную территорию действительно приехали машины скорой помощи.
На улице Горького выбило окна в домах. Фотографиями белгородцы поделились в интернете.
Случившееся уже прокомментировали в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, средства ПВО уничтожили 14 ракет RM-70 «Вампир». Дальнейших подробностей от министерства не поступало.