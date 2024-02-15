Что известно о мощной атаке ВСУ на Белгород к этому часу

Добавим, что машины скорой помощи уже стянулись к месту прилёта около магазина. Ещё в Сети сообщили о повреждённом авто и пострадавшем на стадионе на улице Спортивной. Пока эту информацию тоже официально не подтверждали. Однако, судя по кадрам из белгородских пабликов, на указанную территорию действительно приехали машины скорой помощи.