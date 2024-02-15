«Много жертв»: губернаторы соседних регионов выразили соболезнования Белгороду

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Губернаторы соседних регионов выразили соболезнования Белгороду в связи с новой трагедией, произошедшей в городе. Днём 15 февраля областной центр атаковали ВСУ. Над Белгородом сработала ПВО — сбиты 14 ракет.
В результате атаки погибли пять человек, в том числе ребёнок. Пострадали 18 человек, среди которых есть дети. На случившееся отреагировал губернатор Курской области Роман Старовойт.
Глава соседнего региона назвал обстрел преступлением и выразил соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Он пообещал оказать Белгороду помощь от соседей, если потребуется.
Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется.
Роман Старовойт
К Старовойту присоединился и липецкий губернатор Игорь Артамонов. Глава региона выразил соболезнования белгородцам и заявил о готовности в оказании необходимой помощи. Случившееся, по его словам, — «зверская жестокость».
Снаряды попали в продуктовый магазин, осколки упали на школьном стадионе. К сожалению, есть погибшие и раненые. Этой зверской жестокости нет никакого объяснения и оправдания.
Игорь Артамонов
«Страшным горем» назвал обстрел Белгорода губернатор Воронежской области Александр Гусев.
От себя лично, от правительства Воронежской области и от всех жителей региона выражаю соболезнование белгородцам. Мы скорбим вместе с вами. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления; всем, кто потерял близких — мужества и душевных сил. Не сомневаемся, что виновники этой страшной атаки не уйдут от ответственности.
Александр Гусев
Добавим, что по Белгороду вновь ударили чешскими «вампирами».