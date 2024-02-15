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Published Сегодня, 11:18

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Последствия атаки ВСУ на Белгород

«Много жертв»: губернаторы соседних регионов выразили соболезнования Белгороду

15 февраля 2024, 11:18
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки ВСУ на Белгород

Губернаторы регионов Черноземья выразили соболезнования Белгороду

На новый обстрел Белгорода со стороны Украины отреагировали главы соседних регионов. Соболезнования городу выразили губернаторы Курской, Липецкой и Воронежской областей.

Губернаторы соседних регионов выразили соболезнования Белгороду в связи с новой трагедией, произошедшей в городе. Днём 15 февраля областной центр атаковали ВСУ. Над Белгородом сработала ПВО — сбиты 14 ракет.

В результате атаки погибли пять человек, в том числе ребёнок. Пострадали 18 человек, среди которых есть дети. На случившееся отреагировал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава соседнего региона назвал обстрел преступлением и выразил соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Он пообещал оказать Белгороду помощь от соседей, если потребуется.

Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется.
Роман Старовойт

К Старовойту присоединился и липецкий губернатор Игорь Артамонов. Глава региона выразил соболезнования белгородцам и заявил о готовности в оказании необходимой помощи. Случившееся, по его словам, — «зверская жестокость».

Снаряды попали в продуктовый магазин, осколки упали на школьном стадионе. К сожалению, есть погибшие и раненые. Этой зверской жестокости нет никакого объяснения и оправдания.
Игорь Артамонов

«Страшным горем» назвал обстрел Белгорода губернатор Воронежской области Александр Гусев.

От себя лично, от правительства Воронежской области и от всех жителей региона выражаю соболезнование белгородцам. Мы скорбим вместе с вами. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления; всем, кто потерял близких — мужества и душевных сил. Не сомневаемся, что виновники этой страшной атаки не уйдут от ответственности.
Александр Гусев

Добавим, что по Белгороду вновь ударили чешскими «вампирами».

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