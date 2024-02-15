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Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Пробка на Водстрое

В Белгороде пассажиров на время обстрела высадили из автобусов: образовалась пробка

15 февраля 2024, 11:01
Фото: «Блэтгород»
Пробка на Водстрое

Пробка из пустых автобусов образовалась в Белгороде во время обстрела

Пробку заметили на Харгоре в районе «Водстроя». Фото публикуют в Telegram-канале «Блэтгород».

На Харгоре в Белгороде образовалась пробка из пустых автобусов. Водители общественного транспорта высадил пассажиров на время ракетной опасности.

Сегодня днём, 15 февраля, над Белгородом и районом было громко. Как сообщили в Минобороны РФ, над областью были сбиты 14 снарядов системы «Вампир».

Напомним, что ранее власти определили порядок действий водителей при обстреле. Водители должны остановить транспорт, открыть все двери и попросить пассажиров пройти в укрытие. В случае необходимости водители должны помочь с эвакуацией пасажиров.

Пробка на «Водстрое»Пробка на «Водстрое»
Пробка на «Водстрое»
Фото: «Блэтгород»
Нужно ли ещё раз платить за проезд, если высадили во время ракетной опасности?
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#Происшествия#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Пробка#Обстрел ВСУ#Обстрел Белгорода 15 февраля
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