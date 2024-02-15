В Белгороде пассажиров на время обстрела высадили из автобусов: образовалась пробка

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
На Харгоре в Белгороде образовалась пробка из пустых автобусов. Водители общественного транспорта высадил пассажиров на время ракетной опасности.
Сегодня днём, 15 февраля, над Белгородом и районом было громко. Как сообщили в Минобороны РФ, над областью были сбиты 14 снарядов системы «Вампир».
Напомним, что ранее власти определили порядок действий водителей при обстреле. Водители должны остановить транспорт, открыть все двери и попросить пассажиров пройти в укрытие. В случае необходимости водители должны помочь с эвакуацией пасажиров.