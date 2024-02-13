«Единая Россия» объявила о начале зимнего этапа марафона «Сила России»

Posted Вчера, 16:19
Published Вчера, 16:19
Modified Вчера, 16:19
Updated Вчера, 16:19
Об этом во время запуска марафона в Ханты-Мансийске сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Он отметил, что «Сила России» является одним из самых молодых партийных проектов ЕР.
По словам Турчака, после успешного проведения летнего этапа в прошлом году организаторы увидели большой интерес людей к массовому спорту и приняли решение о проведении зимнего этапа. Он выразил уверенность в том, что марафон станет ежегодным событием. Об этом пишет mkset.ru.
Турчак также подчеркнул, что в России уделяется особое внимание развитию спорта, и президент Владимир Путин поддерживает как любительские, так и профессиональные виды спорта. В рамках федеральных программ открываются новые дворцы спорта и спортивные секции. ЕР реализует партпроект «Zа самбо», создает «Шахматные клубы Сергея Карякина» в регионах. Совместно с кабмином партия проводит программу развития спорта и открытия спортивных объектов.
Председатель оргкомитета спортивного марафона Александр Карелин сообщил, что зимний этап включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные мероприятия. Летом около 200 тысяч участников «Силы России» имели возможность общаться с известными спортсменами и тренерами, и Карелин уверен, что так будет и в будущем.
Согласно информации на сайте ER.RU, партия проведет лыжные выходные с 23 по 25 февраля, где главным событием станет фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова» с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля начнется неделя спорта на коньках, с 4 марта — неделя женского здоровья, а с 11 марта — семейная спортивная Масленица.
Также были проведены спортивные мероприятия в Ленинградской области, где ЕР провела тренировку по следж-хоккею для участников спецоперации с инвалидностью, в ДНР — тренировку по самбо для детей разного возраста, а в ЛНР — массовую «Зарядку с чемпионом».
«Второй год подряд в регионе сторонники партии проводят спортивный марафон „Сила России“. Мы хотим привлечь как можно больше людей к спорту и здоровому образу жизни в целом. Каждый может стать участником — нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru, там же есть расписание занятий.
В прошлом году мы организовали в регионе 24 площадки. Участие в различных видах спорта приняли 765 человек. В этом году планируется организовать более 25 спортивных мероприятий, участие в которых примут более 1500 человек, а также депутаты и активисты «Единой России», — рассказал сопредседатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Белгородской областной думы Юрий Дьячков.