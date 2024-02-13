«Единая Россия» объявила о начале зимнего этапа марафона «Сила России»

В прошлом году мы организовали в регионе 24 площадки. Участие в различных видах спорта приняли 765 человек. В этом году планируется организовать более 25 спортивных мероприятий, участие в которых примут более 1500 человек, а также депутаты и активисты «Единой России», — рассказал сопредседатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Белгородской областной думы Юрий Дьячков.