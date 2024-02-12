Крионика и переливание крови: как богачи пытаются достичь долголетия

Posted Вчера, 16:14
Published Вчера, 16:14
Modified Вчера, 16:14
Updated Вчера, 16:14
Как сообщает newia.ru, сейчас весьма популярна услуга по переливанию крови молодых людей. Считается, что данная процедура поможет остановить процессы старения благодаря омоложению органов. Компания Ambrosia запустила в реализацию такой проект, проведя первые испытания на мышах. После того как исследования показали свою безопасность и эффективность, пожилые богачи начали отдавать от 6 до 200 тысяч долларов за омолаживающее переливание крови.
Другие богачи, которые не верят в замедление процессов старения и вечную жизнь, предпочитают надеяться на воскрешение после смерти. Для этого они инвестируют сотни тысяч долларов в криоконсервацию, чтобы в случае научного прорыва ученые будущего смогли вернуть тело каждого из них к жизни. При этом медицинское и научное сообщество пока не видит никаких возможностей оживить замороженное тело. Но миллиардеры все равно готовы платить за сохранение замороженного мозга порядка 80 тысяч долларов, а за криоконсервацию всего тела — 200 тысяч долларов.