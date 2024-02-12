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Posted Вчера, 16:14

Published Вчера, 16:14

Modified Вчера, 16:14

Updated Вчера, 16:14

Крионика и переливание крови: как богачи пытаются достичь долголетия

Крионика и переливание крови: как богачи пытаются достичь долголетия

12 февраля 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney
Самые богатые люди современности пытаются найти эффективные способы продления жизни и даже обретения бессмертия. Однако зачастую непонятно, считать ли подобные стартапы по продлению жизни взвешенным научным подходом или это простое шарлатанство?

Как сообщает newia.ru, сейчас весьма популярна услуга по переливанию крови молодых людей. Считается, что данная процедура поможет остановить процессы старения благодаря омоложению органов. Компания Ambrosia запустила в реализацию такой проект, проведя первые испытания на мышах. После того как исследования показали свою безопасность и эффективность, пожилые богачи начали отдавать от 6 до 200 тысяч долларов за омолаживающее переливание крови.

Другие богачи, которые не верят в замедление процессов старения и вечную жизнь, предпочитают надеяться на воскрешение после смерти. Для этого они инвестируют сотни тысяч долларов в криоконсервацию, чтобы в случае научного прорыва ученые будущего смогли вернуть тело каждого из них к жизни. При этом медицинское и научное сообщество пока не видит никаких возможностей оживить замороженное тело. Но миллиардеры все равно готовы платить за сохранение замороженного мозга порядка 80 тысяч долларов, а за криоконсервацию всего тела — 200 тысяч долларов.

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