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Published Вчера, 11:12

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Updated Сегодня, 09:47

Владимир Зотов назвал стоимость нового колеса обозрения в Белгороде

«Изначально был против». Зотов объяснил, почему колесо обозрения появится в его парке

11 февраля 2024, 11:12
Фото: Изображение Midjourney

Владимир Зотов назвал стоимость нового колеса обозрения в Белгороде

Финансирующий строительство парка аттракционов «Калейдоскоп» бизнесмен Владимир Зотов рассказал, что изначально идея с колесом обозрения ему не нравилась. Но после посещения Калининграда предприниматель изменил мнение и решил установить в Белгороде такой же аттракцион — за 60 млн рулей.

Владимир Зотов в ответ на вопрос журналиста Бел.Ру объяснил, почему колесо обозрения появится не в парке Ленина, где оно было изначально, и не на Харгоре, куда его хотели поставить позже, а именно в спонсируемом им парке «Калейдоскоп».

Откровенно говоря, когда его [колесо] делали, я был противником колеса. Для меня это какой-то анахронизм. Потом я был в командировке в Калининграде и сел там в колесо. И оно мне «зашло». Классное, и делает его Москва. Потом мы с Вячеславом Владимировичем [Гладковым] посетили Харьковскую гору. Одни хотели там танцевальную площадку, вторые — спортивную, третьи — ещё что-то. Мы поговорили и решили приехать посмотреть сюда [в парк «Калейдоскоп»]. Мы приехали, сели на башню-подъёмник: я, губернатор и мэр. Поднялись на 40 метров, посмотрели, и приняли решение, что колесо будет здесь.
Владимир Зотов

Бизнесмен заявил, что фундамент под аттракцион сейчас готовится, а детали уже в пути. Стоимость объекта — 60 млн рублей. Инвестором проекта на 100% является «Агро-Белогорье».

При этом кабины колеса будут с кондиционерами и отоплением, так что кататься на них можно будет круглый год. Откроется объект для посещения в июне этого года.

Стало известно, когда можно будет прокатиться на новом колесе обозрения в Белгороде
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#Общество#Москва#Агро-Белогорье#Инвестиции#Аттракционы#Харьковская гора#Владимир зотов#Калининград#Белгород#Колесо обозрения#Калейдоскоп#Артем Черненко
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