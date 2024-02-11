«Изначально был против». Зотов объяснил, почему колесо обозрения появится в его парке

Posted Вчера, 11:12
Published Вчера, 11:12
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Владимир Зотов в ответ на вопрос журналиста Бел.Ру объяснил, почему колесо обозрения появится не в парке Ленина, где оно было изначально, и не на Харгоре, куда его хотели поставить позже, а именно в спонсируемом им парке «Калейдоскоп».
Откровенно говоря, когда его [колесо] делали, я был противником колеса. Для меня это какой-то анахронизм. Потом я был в командировке в Калининграде и сел там в колесо. И оно мне «зашло». Классное, и делает его Москва. Потом мы с Вячеславом Владимировичем [Гладковым] посетили Харьковскую гору. Одни хотели там танцевальную площадку, вторые — спортивную, третьи — ещё что-то. Мы поговорили и решили приехать посмотреть сюда [в парк «Калейдоскоп»]. Мы приехали, сели на башню-подъёмник: я, губернатор и мэр. Поднялись на 40 метров, посмотрели, и приняли решение, что колесо будет здесь.
Владимир Зотов
Бизнесмен заявил, что фундамент под аттракцион сейчас готовится, а детали уже в пути. Стоимость объекта — 60 млн рублей. Инвестором проекта на 100% является «Агро-Белогорье».
При этом кабины колеса будут с кондиционерами и отоплением, так что кататься на них можно будет круглый год. Откроется объект для посещения в июне этого года.