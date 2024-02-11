«Изначально был против». Зотов объяснил, почему колесо обозрения появится в его парке

Владимир Зотов в ответ на вопрос журналиста Бел.Ру объяснил, почему колесо обозрения появится не в парке Ленина, где оно было изначально, и не на Харгоре, куда его хотели поставить позже, а именно в спонсируемом им парке «Калейдоскоп».