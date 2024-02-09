Тимофей Кузнецов: зарабатываемые деньги мы активно вкладываем в производство

«Зарабатываемые в ходе активно роста деньги мы активно вкладываем в производство. Так за последние 2 года — полностью автоматизированы сварочные и частично сборочные процессы (для чего были закуплены роботизированные линии), открыт новый цех по производству металлоконструкций, открыта новая производственная площадка в Новосибирске по производству блок-модулей и сэндвич-панелей, что значительно сокращает затраты на логистику при строительстве зданий в регионах Дальнего Востока. Также построены новые складские площади и повсеместно введена программа складского учета, что позволяет отслеживать отгружаемую продукцию по всем пути следования и избежать некомплектных поставок (что особенно важно при доставке продукции по зимним дорогам, имеющим ограниченный срок эксплуатации и по Северному Морскому Пути)».