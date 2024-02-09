Тимофей Кузнецов: зарабатываемые деньги мы активно вкладываем в производство

Posted 9 февраля, 11:45
Published 9 февраля, 11:45
Modified 9 февраля, 11:46
Updated 9 февраля, 11:46
В интервью ng.ru бизнесмен поделился собственным опытом подходов к работе с учетом специфики удаленных территорий:
«Зарабатываемые в ходе активно роста деньги мы активно вкладываем в производство. Так за последние 2 года — полностью автоматизированы сварочные и частично сборочные процессы (для чего были закуплены роботизированные линии), открыт новый цех по производству металлоконструкций, открыта новая производственная площадка в Новосибирске по производству блок-модулей и сэндвич-панелей, что значительно сокращает затраты на логистику при строительстве зданий в регионах Дальнего Востока. Также построены новые складские площади и повсеместно введена программа складского учета, что позволяет отслеживать отгружаемую продукцию по всем пути следования и избежать некомплектных поставок (что особенно важно при доставке продукции по зимним дорогам, имеющим ограниченный срок эксплуатации и по Северному Морскому Пути)».
Тимофей Кузнецов также обратил внимание на важность кадровых и управленческих решений. За годы работы была выстроена команду сильных управленцев. Это касается как и офиса, так и линейных руководителей на местах строительства. «Для эффективного управления мы используем специально сделанную под нас ERP-систему, которую „пилили“ наши компьютерные специалисты, так сказать, изнутри, с полным понимаем наших процессов. Данная система сигнализирует в случае каких-либо отставаний и позволяет оперативно решать рабочие вопросы», — цитирует издание Тимофея Кузнецова.
Структуры предпринимателя работают в интресах ГК «РОСАТОМ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО «ПОЛЮС», ГК «РОСТЕХ», ПАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» и других. Новые проекты почти также всегда связаны с обустройством объектов именно в северных регионах. За последнее время созданы сильные кластеры в Южной Якутии, п-ве Таймыр, п-ве Ямал, планируется также активная работа на Чукотке и в Сахалинской области».