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Posted 9 февраля, 07:24

Published 9 февраля, 07:24

Modified 9 февраля, 07:26

Updated 9 февраля, 07:26

Скорая помощь

«Раненых могло быть меньше»: у белгородца в руках взорвался кассетный боеприпас

9 февраля 2024, 07:24
Фото: 1MI
Скорая помощь

Появились подробности происшествия в белгородской Ржевке

Журналист «Вести. Белгород» рассказал подробности произошедшей в Ржевке трагедии, а местный житель поделился своими воспоминаниями об обстреле. Дом мужчины находится в 400 метрах от места, где ранения получили пятеро жителей.
Сюжет
Обстрел

Корреспондент «Вести. Белгород» рассказал в репортаже, что Ржевку обстреливали в том числе и кассетными боеприпасами. Часть снарядов упала в жилом секторе и разлетелась по огородам, дорогам и палисадникам. Сообщается, что пострадавших могло быть гораздо меньше, если бы один из жителей не взял в руки кассетный боеприпас, который сразу сдетонировал.

Житель Ржевки рассказал Telegram-каналу «Просто Михаил Шебекино» о случившемся происшествии. В тот момент мужчина находился дома — в 300-400 метрах от места ЧП. В первые минуты белгородец услышал вылеты и работу системы ПВО.

Всего за 50 минут случилось около трёх вылетов ракет: в первый раз выпустили около пяти-семи ракет, а в последующие разы запускали большими партиями. В момент, когда упало сюда, был слышен свист одной ракеты. Одной, наверное, отвлекали, а эту прицельно по селу выпустили.
житель Ржевки

Белгородец добавил, что в Ржевке нет никаких военных объектов.

Напомним, что ВСУ атаковали населённый пункт днём 8 февраля. Ранены пятеро местных жителей. Двое находятся в тяжёлом состоянии.

Глава региона Вячеслав Гладков считает, что трагедии можно было избежать, если бы мужчина не брал в руки боеприпас, а сразу вызвал спецслужбы. Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие белгородцы.

Что известно о восьми белгородцах, раненных в результате атак ВСУ?
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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Раненые#Боеприпас#Белгород#Обстрел#Ржевка#Шебекинский горокруг#СВО#Александра Склярова
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