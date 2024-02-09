«Раненых могло быть меньше»: у белгородца в руках взорвался кассетный боеприпас

Posted 9 февраля, 07:24
Published 9 февраля, 07:24
Modified 9 февраля, 07:26
Updated 9 февраля, 07:26
Корреспондент «Вести. Белгород» рассказал в репортаже, что Ржевку обстреливали в том числе и кассетными боеприпасами. Часть снарядов упала в жилом секторе и разлетелась по огородам, дорогам и палисадникам. Сообщается, что пострадавших могло быть гораздо меньше, если бы один из жителей не взял в руки кассетный боеприпас, который сразу сдетонировал.
Житель Ржевки рассказал Telegram-каналу «Просто Михаил Шебекино» о случившемся происшествии. В тот момент мужчина находился дома — в 300-400 метрах от места ЧП. В первые минуты белгородец услышал вылеты и работу системы ПВО.
Всего за 50 минут случилось около трёх вылетов ракет: в первый раз выпустили около пяти-семи ракет, а в последующие разы запускали большими партиями. В момент, когда упало сюда, был слышен свист одной ракеты. Одной, наверное, отвлекали, а эту прицельно по селу выпустили.
житель Ржевки
Белгородец добавил, что в Ржевке нет никаких военных объектов.
Напомним, что ВСУ атаковали населённый пункт днём 8 февраля. Ранены пятеро местных жителей. Двое находятся в тяжёлом состоянии.
Глава региона Вячеслав Гладков считает, что трагедии можно было избежать, если бы мужчина не брал в руки боеприпас, а сразу вызвал спецслужбы. Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие белгородцы.