«Раненых могло быть меньше»: у белгородца в руках взорвался кассетный боеприпас

Корреспондент «Вести. Белгород» рассказал в репортаже, что Ржевку обстреливали в том числе и кассетными боеприпасами. Часть снарядов упала в жилом секторе и разлетелась по огородам, дорогам и палисадникам. Сообщается, что пострадавших могло быть гораздо меньше, если бы один из жителей не взял в руки кассетный боеприпас, который сразу сдетонировал.