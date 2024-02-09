Куда пропали актеры, снявшиеся в российских сериалах 2000-х годов

После показа первых серий актриса Нелли Уварова, сыгравшая Катю Пушкареву, проснулась знаменитой. Это была ее первая лучшая роль и первый большой успех. В этот же период ей поступает предложение сняться еще в одном сериале под названием «Атлантида», который зритель также встретил с теплотой.