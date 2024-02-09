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Posted 9 февраля, 19:21

Published 9 февраля, 19:21

Modified 9 февраля, 19:23

Updated 9 февраля, 19:23

Куда пропали актеры, снявшиеся в российских сериалах 2000-х годов

Куда пропали актеры, снявшиеся в российских сериалах 2000-х годов

9 февраля 2024, 19:21
Фото: 1MI
Более двадцати лет назад телезрители увидели сериал «Не родись красивой». Как пишет newia.ru, он был снят по мотивам колумбийской теленовеллы. Сериал обрел популярность за счет волнующего сюжета: многие следили за драматическими событиями вокруг отношений дурнушки Кати и ее босса с замиранием сердца

После показа первых серий актриса Нелли Уварова, сыгравшая Катю Пушкареву, проснулась знаменитой. Это была ее первая лучшая роль и первый большой успех. В этот же период ей поступает предложение сняться еще в одном сериале под названием «Атлантида», который зритель также встретил с теплотой.

Актриса и сегодня востребована. Она снимается в сериалах, но в основном это второстепенные роли. Чаще ее можно видеть на театральной сцене, где она принимает участие в постановках Российского академического молодежного театра.

Супругом Нелли является актер Александр Гришин. У них двое детей — сын и дочь. Что касается стиля, Нелли полностью отошла от образа Кати Пушкаревой — сейчас она предпочитает короткие стрижки и спортивную одежду.

Сыгравший обольстительного красавца и шефа компании актер Григорий Антипенко не смог повторить того успеха, который обрел в 2000-х годах, когда снимался в сериале «Не родись красивой». Но сегодня он также играет в театре и активно гастролирует по стране.

По мнению зрителей, актер внешне сильно изменился, а виной этому уколы красоты — его лицо приобрело одутловатые черты. Недоброжелатели же считают, что виноват алкоголь, к которому актер якобы сильно пристрастился.

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