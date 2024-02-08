Самая низкая в ЦФО: белгородские власти прокомментировали цены на огурцы

В правительстве отметили, что в настоящее время тенденция роста цен на огурцы наблюдается по всей стране. При формировании цены учитывается себестоимость, затраты на хранение, доставку и реализацию, а также потребительские свойства товара. Кроме этого, динамика цен на огурцы, как и на все овощи, имеет сезонный характер.