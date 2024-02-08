Самая низкая в ЦФО: белгородские власти прокомментировали цены на огурцы

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Жалобы на дорогие огурцы появляются в регионе уже не первую зиму. В минувшем году их стоимость взлетала до 700 рублей за килограмм. Текущий год не стал исключением.
В областном правительстве Бел.Ру рассказали, что по данным Росстата на 22 января 2024 года средняя розничная цена на свежие огурцы на территории Белгородской области составила 188,91 рубля за кг. При этом власти отметили, что это самая низкая средняя розничная цена по сравнению с 18 субъектами ЦФО.
В рамках выборочного мониторинга цен на товары в торговых предприятиях области на 29 января 2024 года специалисты зафиксировали минимальную цену на свежие огурцы — 149,99 руб. за 1 кг, а максимальную — в размере 600 руб/кг.
По данным Росстата, рост средних розничных цен на свежие огурцы в торговых предприятиях области в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составляет 17,8%. А в сравнении с предыдущим месяцем рост составил порядка 11%.
В правительстве отметили, что в настоящее время тенденция роста цен на огурцы наблюдается по всей стране. При формировании цены учитывается себестоимость, затраты на хранение, доставку и реализацию, а также потребительские свойства товара. Кроме этого, динамика цен на огурцы, как и на все овощи, имеет сезонный характер.
По информации, представленной руководителями сетевых торговых предприятий, в настоящее время в торговых предприятиях области реализуются свежие огурцы преимущественно отечественного производства.
Всего в Белгородской области промышленным выращиванием огурцов занимаются четыре тепличных комплекса: «Разуменское», тепличный комплекс «Белогорье», «Гринхаус» и СХП «Теплицы Белогорья».
Власти рассказали, что тепличный комплекс «Белогорье» занимается производством огурцов, томатов и прочих зелёных культур в защищённом грунте с применением технологии досвечивания. Всю произведенную продукцию организация передаёт одному контрагенту, находящемуся на территории Белгородской области.
Тепличный комплекс «Разуменское» занимается производством огурцов и томатов в защищённом грунте. Предприятие реализует свою продукцию на территории Белгородской области, а также отправляет в Москву. От общего объема огурцов 16% реализуется в области и 84% — за пределами региона.
А информации от тепличных комплексов «Гринхаус» и СХП «Теплицы Белогорья» у властей нет.
Что касается сдерживания цен на свежие огурцы, в региональном правительстве отметили, что на территории Российской Федерации не предусмотрено государственное регулирование цен.
Хозяйствующие субъекты при организации торговой деятельности и её осуществлении самостоятельно определяют цены на реализуемые товары. Напомним, что при формировании цены учитываются себестоимость производства, затраты на хранение, доставку и реализацию, а также потребительские свойства товара.
Из официального ответа правительства Белгородской области