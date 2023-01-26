Боюсь, что подавимся мы такими огурчиками: белгородцы высказались о ценах на огурцы

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
На днях белгородцы пожаловались на то, что стоимость разуменских огурцов выросла до 650 рублей за кг. В некоторые магазины начали поставлять огурцы по 500 рублей. Например, в магазине «Фермер» овощи на прилавке были выставлены по цене 510 рублей за кг.
На жалобы отреагировала городская администрация. Информацию о ценах на огурцы производителя «Теплицы Белогорья» в магазинах «Фермер» и на ярмарке «Южная» направили в Федеральную антимонопольную службу и городскую прокуратуру.
Некоторые местные жители в комментариях под постами «Бел.Ру» заявили, что магазин «Фермер» всегда отличался «выдающимися» ценами.
Боюсь, подавимся, господа, мы такими огурчиками.
Белгородка Елена
Другие сослались на то, что цены на огурцы завышены, так как сейчас не их сезон: «То есть, айфоны за 100 тыс. рублей - это нормально, а за огурцы зимой - это дорого?».
Один из белгородцев пошутил, предположив, что если продать огурцы по таким ценам, то на полученные деньги можно купить 10 литров бензина. Также некоторые отметили, что огурцы за такие цены не стыдно подарить на день рождения.
Мы изучили производителя дорогих огурцов и торговые точки, где они продаются. Так, ООО СХП «Теплицы Белогорья» находится в посёлке Разумное Белгородской области. Холдинг был открыт в 2011 году. Согласно данным аналитической системы «СПАРК», 100% доли уставного капитала теплиц принадлежит ООО УК «Агрокапитал». Известно, что доля находится в обременении. Управляющей компанией теплиц является ООО УК «Рост». Беневифиар холдинга — Сергей Рукин.
Выручка «Теплиц Белогорья» по итогам 2021 года составила 140 млн рублей, а убыток компании достиг 382 млн рублей. Актив теплиц по итогам 2021 года стал убыточным на 1 млрд рублей.
Что касается магазина «Фермер», то ООО «Фермер Торг» было зарегистрировано в 2008 году. Руководителем компании является Галина Богомазова. Согласно данным аналитической системы, с 11 мая 2022 года компания находится в стадии ликвидации. Выручка компании в 2021 году составила 198 млн рублей, прибыль — 4 млн рублей.
Ярмарка «Южная» в Белгороде принадлежит ООО «Альянс Плюс». В 2021 году выручка компании достигла 144 млн рублей, а сумма чистой прибыли — 31 млн рублей.