Белгородцы готовятся к открытию школ и вновь удивляются ценам на огурцы

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
После 16 февраля школьники из Белгорода могут вернуться на очное обучение. Этот вариант поддерживает большая часть опрошенных родителей, однако окончательное решение примет оперштаб.
Переводить на очный формат будут те образовательные учреждения, в которых количество мест в укрытиях хватит на всех учеников школы. Помимо этого, необходимо письменное согласие от каждого родителя.
Кроме того, в целях безопасности детей научат, как оказывать доврачебную помощь, с ними проведут тренировки действий на случай ЧС. Во время очного обучения будет сокращено время уроков и увеличены потоки учеников в течение учебного дня. Также с каждым учеником разработают безопасный маршрут к образовательному учреждению.
Основные дисциплины планируется проводить очно, остальную часть уроков могут оставить в дистанционном формате.
Белгородцы снова недовольны ценами на огурцы. В одной из торговых точек горожане нашли огурцы по 300 рублей за килограмм. Ещё в одном магазине разуменские огурцы выставили на продажу за 650 рублей за килограмм. В праздничные дни, отметили местные жители, цена на эти огурцы превышала тысячу рублей.
На комментарии белгородцев ответил министр сельского хозяйства области Андрей Антоненко. Чиновник заявил, что в области можно найти огурцы по разным ценам.
Также министр объяснил разницу в стоимости местной и привозной продукции. По его словам, себестоимость белгородских овощей выше, чем у доставленных из южных регионов овощей. На это влияют климат, в котором выращивают огурцы, и экологические методы производства.
Здание на Чапаева, 21 ждёт реконструкция. Сейчас управление капстроительства области ищет подрядчика, который займётся созданием проекта реконструкции здания, выполнит геодезические и инженерные изыскания, разработает альбом архитектурно-градостроительных решений. Работы должны быть выполнены за 60 дней с даты заключения контракта.
В здании планируют разместить министерства и управления правительства области. Документы появились на госзакупках. Исполнитель контракта станет известен 19 февраля после проведения аукциона. На эти работы готовы потратить больше 10,5 млн рублей.
Проектирование объекта поручено провести по поручению главы региона.