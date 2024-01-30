Белгородцы готовятся к открытию школ и вновь удивляются ценам на огурцы

Кроме того, в целях безопасности детей научат, как оказывать доврачебную помощь, с ними проведут тренировки действий на случай ЧС. Во время очного обучения будет сокращено время уроков и увеличены потоки учеников в течение учебного дня. Также с каждым учеником разработают безопасный маршрут к образовательному учреждению.