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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Школа

Уроки по 30 минут и тренировки на случай ЧС: что будет с очной учёбой в Белгороде

30 января 2024, 10:27
Фото: Midjourney
Школа

Гладков назвал условия перевода школ Белгорода на очное обучение

На очное обучение переведут только те учреждения, в которых число мест в укрытиях соответствует количеству учеников. Также необходимо письменное согласие родителей и представителей.
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Школы

Дистант в школах Белгорода продлится до 16 февраля. По данным опроса, 29% родителей согласны оставить детей на этом формате обучения, ещё 58% опрошенных выступают за возвращение более привычных уроков в школе.

Решение о дальнейшем формате учебного процесса примут во время заседания оперштаба. Оно состоится на этой неделе, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

Если очный формат в образовательных учреждениях вернут, то список мер безопасности будет расширен. Так, детей и учителей научат, как оказывать доврачебную помощь, проведут отработку действий при ЧС. Помимо этого, будет увеличено количество потоков в течение учебного дня и сокращено время уроков до 30 минут.

Также глава региона уточнил, что, если основные предметы будут переведены в очный формат, то какую-то часть уроков можно будет оставить на дистанте. Кроме того, со школьниками в индивидуальном порядке разработают маршрут до учебного заведения. Меры безопасности обсудят с родителями.

Губернатор подчеркнул, что возможность перевода в очный формат рассматривается только в тех школах, в которых количество мест в укрытиях соответствует количеству учеников. Также необходимо иметь письменное согласие каждого родителя и законного представителя.

Напомним, что за возвращение очного обучения выступили не только родители из Белгорода, но и из других муниципалитетов. За возвращение уроков в школах проголосовали 60,6% опрошенных родителей. За дистант выступили только 29,1% респондентов.

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#Общество#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Меры безопасности#Дистанционка#Очное обучение
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