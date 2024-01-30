Уроки по 30 минут и тренировки на случай ЧС: что будет с очной учёбой в Белгороде

Также глава региона уточнил, что, если основные предметы будут переведены в очный формат, то какую-то часть уроков можно будет оставить на дистанте. Кроме того, со школьниками в индивидуальном порядке разработают маршрут до учебного заведения. Меры безопасности обсудят с родителями.