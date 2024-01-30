Уроки по 30 минут и тренировки на случай ЧС: что будет с очной учёбой в Белгороде

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Дистант в школах Белгорода продлится до 16 февраля. По данным опроса, 29% родителей согласны оставить детей на этом формате обучения, ещё 58% опрошенных выступают за возвращение более привычных уроков в школе.
Решение о дальнейшем формате учебного процесса примут во время заседания оперштаба. Оно состоится на этой неделе, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.
Если очный формат в образовательных учреждениях вернут, то список мер безопасности будет расширен. Так, детей и учителей научат, как оказывать доврачебную помощь, проведут отработку действий при ЧС. Помимо этого, будет увеличено количество потоков в течение учебного дня и сокращено время уроков до 30 минут.
Также глава региона уточнил, что, если основные предметы будут переведены в очный формат, то какую-то часть уроков можно будет оставить на дистанте. Кроме того, со школьниками в индивидуальном порядке разработают маршрут до учебного заведения. Меры безопасности обсудят с родителями.
Губернатор подчеркнул, что возможность перевода в очный формат рассматривается только в тех школах, в которых количество мест в укрытиях соответствует количеству учеников. Также необходимо иметь письменное согласие каждого родителя и законного представителя.
Напомним, что за возвращение очного обучения выступили не только родители из Белгорода, но и из других муниципалитетов. За возвращение уроков в школах проголосовали 60,6% опрошенных родителей. За дистант выступили только 29,1% респондентов.